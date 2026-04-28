Asociația „Surâsul Albastru” a inaugurat un nou centru pentru copiii cu autism

Asociația „Surâsul Albastru”, care sprijină de peste 12 ani copiii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist și familiile acestora, a inaugurat un nou centru de terapii integrate, marcând un moment important în activitatea organizației.

Centrul „Sfântul Ierarh Nicolae” este dedicat copiilor cu autism și/sau întârzieri în dezvoltare și oferă servicii complexe, personalizate, adaptate nevoilor fiecărui beneficiar. Activitatea începe cu evaluări specializate, realizate prin instrumente psihologice validate internațional, precum Denver II, NEPSY II sau ADI-R, care stau la baza planurilor individualizate de intervenție.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Arhiepiscopiei Iașilor, în calitate de ctitor. Slujba de sfințire a avut loc luni, 27 aprilie, fiind oficiată de părintele Constantin Sturzu, consilier al Sectorului de comunicare și relații publice al Arhiepiscopiei Iașilor, prezent din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, care a transmis și un cuvânt de binecuvântare.

Noul centru își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții copiilor și familiilor, facilitând incluziunea socială și educațională și promovând drepturile persoanelor cu dizabilități.