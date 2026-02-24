Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Atelier de mărțișoare în Parohia Ungureni

Știri
Un articol de: Eduard Murariu - 24 Feb 2026

În Parohia Ungureni din comuna Fântânele, Protopopiatul Urlați, județul Prahova, a fost organizat recent un atelier de confecționat mărțișoare. Evenimentul a reunit copii și tineri din cuprinsul parohiei care și‑au pus în lumină creativitatea pentru a realiza produse cât mai deosebite.

Cu acest prilej, părintele paroh Claudiu Cezar Pârvu le‑a vorbit tinerilor despre importanța familiei în viața Bisericii și a societății și despre proclamarea anului 2026 ca Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

În cuvântul pe care l‑a rostit, părintele paroh a evidențiat că prin acest atelier ne reamintim de exemplul sfintelor femei care, prin credință, răbdare și smerenie au adus lumină în familiile și comunitățile din care au făcut parte. Totodată, părintele a punctat că fiecare mărțișor oferit este un simbol al recunoștinței și al dragostei față de femeile din viața fiecăruia dintre noi și care susțin și întăresc familia creștină.

Mărțișoarele realizate de copii vor fi oferite duminica viitoare femeilor care participă la Sfânta Liturghie în biserica parohiei cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Mina”.

La final, toți tinerii prezenți la această activitate au primit daruri din partea parohiei.

Biserica Parohiei Ungureni este monument istoric, fiind ctitoria clucerului Enuță Crăciunescu, a soției sale Casandra și a ginerelui lor, Nicolae Pâcleanu. Datarea acesteia, conform unor studii, este precizată la jumătatea secolului al XVIII‑lea.

 

