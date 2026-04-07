x
×

Băimărenii în procesiune de Florii

Un articol de: Andrei Fărcaş - 07 Aprilie 2026

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Duminica Floriilor, 5 aprilie, la Catedrala Episcopală din Baia Mare, în prezenţa unei mulţimi de credincioşi, veniți de pe tot cuprinsul municipiului. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al catedralei, dirijat de prof. Paula Bondre, şi Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu. Credincioşii au ascultat cuvântul de învățătură al ierarhului despre praznicul Intrării Domnului în Ierusalim. În continuare, credincioșii prezenți au pornit într‑o procesiune în jurul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”. După procesiune, Preasfințitul Părinte Iustin a binecuvântat și stropit cu agheasmă stâlpările aduse de credincioși pentru a fi sfințite și duse apoi la casele lor. La final, ierarhul a oferit o distincţie deputatei Crina‑Fiorela Chilat, iar diaconul Ionuț Hotico, refent în cadrul secretariatului episcopal, a fost hirotesit arhidiacon.

