Bilanț al proiectelor social‑filantropice în Eparhia Târgoviștei

Data: 30 Aprilie 2026

În Arhiepiscopia Târgoviștei s‑a încheiat o nouă etapă de implementare a proiectelor social‑filantropice derulate prin Fondul pastoral eparhial, desfășurată în perioada 6‑12 aprilie 2026, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei. Această sesiune de finanțare a vizat sprijinirea parohiilor cu resurse limitate și consolidarea misiunii pastorale și sociale a Bisericii în comunitățile locale. În total, 20 de parohii din cele cinci protoierii ale eparhiei au beneficiat de susținere financiară pentru derularea unor programe dedicate persoanelor vulnerabile. Valoarea totală a proiectelor implementate a fost de 22.381 de lei, fonduri prin care au fost sprijiniți 481 de beneficiari, copii, familii aflate în dificultate, persoane vârstnice și credincioși confruntați cu situații socio‑economice precare. Activitățile desfășurate au inclus oferirea de produse alimentare, articole de igienă, îmbrăcăminte și alte bunuri necesare, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor aflați în nevoie și întărind solidaritatea comunitară în perioada sărbătorilor pascale.

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri