Bilanțul activităților din 2022 și proiectele pentru noul an în Arhiepiscopia Iașilor

La Sala „Dr. Iustin Moisescu” a Centrului eparhial Iași s‑au desfăşurat sâmbătă lucrările şedinţei anuale de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. În cadrul acestei şedinţe, prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, au fost analizate şi evaluate activităţile eparhiei din anul 2022.

După slujba Sfintei Liturghii a avut loc întâlnirea acestui organism deliberativ care a examinat şi a aprobat rapoartele de activitate ale tuturor sectoarelor Centrului eparhial. Alături de membrii Adunării eparhiale, la şedinţă au mai participat reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor fundații sau asociații care își desfășoară activitatea, cu binecuvȃntarea chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Iaşilor.

În debutul întrunirii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a făcut o sinteză a activității derulate anul trecut în Eparhia Iașilor: „Au fost zidiri și rezidiri de biserici și mănăstiri, au fost tipărite cărți, a fost o anumită grijă pentru cei aflați în nevoie. A fost, de asemenea, un an cu încercări: situația legată de sănătate, de pandemie, de război, de declinul demografic, de continuarea exodului românilor în afară. Toate acestea au cauzat îngrijorări, nori negri s‑au așezat deasupra noastră în anul care a trecut, dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu a fost cu noi. Căci se întâmplă ca norii să fie grei și soarele să nu fie sesizat. E dincolo de întunecimea norilor. Aceasta nu înseamnă că soarele nu există. Poate, uneori, în astfel de încercări descoperim o altă fațetă a purtării de grijă a lui Dumnezeu. Creștinul adevărat are capacitatea să vadă și în durere și încercare o anumită bucurie. Căci noi venim cu durerea, Dumnezeu vine cu harul și cu puterea. Și din această ambianță încărcată poate de cruce, de nor negru, răsar și chipuri minunate, și întoarceri la Dumnezeu, și un mai mare atașament față de ceea ce înseamnă cursul firesc și dumnezeiesc al vieții”.

Adunarea eparhială de anul acesta a fost precedată de o serie de întâlniri care au avut loc la mănăstirile Coșula și Zosin din Botoșani, unde membrii celor cinci comisii au analizat pe îndelete aceste activități care s‑au desfășurat la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor în 2022 și au venit cu propuneri pentru anul 2023.

Tot în cadrul ședinței de sâmbătă au fost aprobate proiectele prioritare pentru anul acesta.

Potrivit părintelui Constantin Sturzu, consilier al Sectorului de comunicare și relații publice al Arhiepiscopiei Iașilor, există numeroase propuneri făcute de cele cinci comisii pentru anul 2023, între acestea numărându‑se reluarea întâlnirilor numite „serile filocalice” și extinderea lor și în orașele Piatra Neamț și Botoșani. „În zona învățământului, ne dorim ca Liceul «Varlaam» să aibă filiale și în Botoșani și Piatra Neamț, în plan cultural, dorim să omagiem prin evenimente specifice personalitatea domnitorului Dimitrie Cantemir, de la a cărui trecere la cele veșnice se împlinesc 300 de ani. Tot anul acesta, 1.500 de tineri din Mitropolia Moldovei și Bucovinei se vor întâlni în cadrul evenimentului numit ITO 2023. În zona social-filantropică, aș aminti că în Iași va fi inițiat un centru de zi pentru copiii defavorizați și un alt centru de zi mai special pentru copii cu dizabilități neuromotorii, numit Capernaum. De asemenea, la nivelul celor trei județe ale arhiepiscopiei, ne‑am dori să creăm un sistem de filantropie medicală, în care medicii care au această disponibilitate să ofere în mod voluntar și gratuit servicii medicale unor persoane nevoiașe”, a spus părintele consilier Constantin Sturzu.