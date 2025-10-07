Binecuvântare arhierească în Parohia Cărbunari, Protopopiatul Baia Mare

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie în mijlocul credincioșilor din Parohia Cărbunari, Protopopiatul Baia Mare, duminică, 5 octombrie. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, ierarhul a binecuvântat noul lumânărar construit recent în curtea bisericii, iar după încheierea Sfintei Liturghii a binecuvântat sala socială multifuncțională „Preot Protopop Gavriil Mociran” și casa parohială, după renovarea integrală.

În cadrul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre predica Mântuitorului de pe munte: „Cum să faci bine celor ce îți fac rău? Cum să iubești pe cei ce te urăsc? Greu, dar nu e imposibil. Ce vrea să spună Mântuitorul? Că a venit să schimbe gândirea oamenilor și relațiile dintre ei să nu se bazeze doar pe reciprocitate, ci pe mai multă bunătate, pe iubire și iertare, pe pace și bună voire”.

La final, preotul paroh Valeriu Latiș a fost hirotesit iconom stavrofor, iar Consiliul parohial, primarul comunei Dumbrăviţa, Felician Ciceu, Daniel Vărzaru şi mai mulți binefăcători au primit distincţii şi diplome.