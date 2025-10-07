Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântare arhierească în Parohia Cărbunari, Protopopiatul Baia Mare

Binecuvântare arhierească în Parohia Cărbunari, Protopopiatul Baia Mare

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Andrei Fărcaş - 07 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie în mijlocul credincioșilor din Parohia Cărbunari, Protopopiatul Baia Mare, duminică, 5 octombrie. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, ierarhul a binecuvântat noul lumânărar construit recent în curtea bisericii, iar după încheierea Sfintei Liturghii a binecuvântat sala socială multifuncțională „Preot Protopop Gavriil Mociran” și casa parohială, după renovarea integrală.

În cadrul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre predica Mântuitorului de pe munte: „Cum să faci bine celor ce îți fac rău? Cum să iubești pe cei ce te urăsc? Greu, dar nu e imposibil. Ce vrea să spună Mântuitorul? Că a venit să schimbe gândirea oamenilor și relațiile dintre ei să nu se bazeze doar pe reciprocitate, ci pe mai multă bunătate, pe iubire și iertare, pe pace și bună voire”.

La final, preotul paroh Valeriu Latiș a fost hirotesit iconom stavrofor, iar Consiliul parohial, primarul comunei Dumbrăviţa, Felician Ciceu, Daniel Vărzaru şi mai mulți binefăcători au primit distincţii şi diplome.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului  -   Protopopiatul Baia Mare
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri