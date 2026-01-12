Binecuvântare arhierească în Parohia Crăești

În Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului), 11 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Crăești, județul Cluj, cu prilejul binecuvântării lucrărilor efectuate în ultimii ani la biserica parohială.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a binecuvântat lucrările realizate în ultimii ani la biserica parohială. În continuare, ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, şi a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a vorbit despre necesitatea și rolul pocăinței în viața omului, plecând de la îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos: „Pocăiți‑vă, căci s‑a apropiat Împărăția cerurilor!” (Matei 4, 17). De asemenea, a vorbit despre adevăratul înțeles al termenului pocăință și a atras atenția asupra faptului că pocăința nu este ceea ce se înțelege în vorbirea curentă și nu înseamnă schimbarea confesiunii.

„Pocăința este, după cum spune Sfântul Ioan Damaschinul, «întoarcerea, cu lacrimi și cu părere de rău, de la păcat la virtute și de la diavol la Dumnezeu», iar pocăința noastră se încheie întotdeauna cu o bună spovedanie și împărtășanie”, a spus ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul bisericii, coordonat de Domnița Greța. La finalul slujbei, preotul paroh Cristian‑Ioan Baciu a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare.

Pentru întreaga activitate pastoral‑misionară și administrativă desfășurată în cei 26 de ani de slujire sacerdotală, dintre care 18 ani în Crăești, ierarhul l‑a hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, pe preotul paroh Cristian‑Ioan Baciu.

Epitropul bisericii, Daniel Feneșan, a primit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, Valentin Mornea a primit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, cântărețul bisericesc, Domnița Greța, a fost distinsă cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni, iar Andreea Moldovan a primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”. De asemenea, membrii Consiliului parohial, precum și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

După Sfânta Liturghie, Părintele Mitropolit Andrei a binecuvântat centrul catehetic din proximitatea bisericii parohiale. Clădirea este compusă din biroul parohial, cu bibliotecă și un spațiu destinat activităților pentru copii și tineri.

La eveniment au participat autorități locale, numeroși credincioși și fii ai satului, în frunte cu primarul comunei Petreștii de Jos, Teodora Roxana Teutișan, și directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Cluj, Luminița Lucia Brustur Chirilă.