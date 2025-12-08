Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare arhierească la hramul Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc” din Iași

Știri
Un articol de: Mihail Vrăjitoru - 08 Decembrie 2025

Sâmbătă, 6 decembrie, Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc”, din apropierea Palatului Culturii din Iași, și‑a cinstit ocrotitorul. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjutat de un sobor de preoți și diaconi.

Cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii a fost rostit de arhimandritul Elisei Nedescu, starețul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, care a vorbit despre evlavia poporului român față de Sfântul Ierarh Nicolae și despre rolul sfinților ca modele vii de credință și de rugăciune pentru fiecare creștin.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a rostit un cuvânt de binecuvântare, așezând înaintea credincioșilor taina lucrării neobosite a Sfântului Nicolae, cel care, de‑a lungul veacurilor și până astăzi, rămâne ocrotitor, sprijin și lumină pentru toți cei ce caută adevărul și iubirea lui Dumnezeu: „Sărbătoarea de astăzi, prin pilda vieții Sfântului Nicolae, ne îndeamnă și pe noi să fim biruitori și să îl chemăm să biruiască împreună cu noi lupta noastră: biruitori asupra oricăror temeri, asupra oricăror frici, asupra oricăror seducții din viața noastră, ca, împreună cu Sfântul Nicolae, să ne arătăm și noi biruitori în credință, biruitori în lucrarea adevărului”.

 

