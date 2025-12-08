Zile încununate de slujiri arhierești la Craiova

Credincioșii din Craiova au participat, cu ocazia sărbătorilor ce au înveșmântat liturgic zilele de 6 și 7 decembrie, la slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Cetatea Băniei. Aceștia au fost binecuvântați de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvinte de învățătură.

De sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, 6 decembrie, IPS Părinte Mitropolit Irineu a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Craiova, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. Numeroși credincioși au participat la slujrea arhierească, aducând mulțumire Sfântului Nicolae pentru mijlocire și pentru binefacerile revărsate asupra întregii comunităţi. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Nicolae David Cîrcel, pe seama Parohiei Lupoia, Protoieria Târgu Jiu Nord, şi întru diacon pe teologul Mihăiță Dinu.

În cuvântul de învățătură, chiriarhul a vorbit despre chipul luminos al Sfântului Nicolae, pe care l‑a numit „păstor al blândeții și al milei”, subliniind că viața sfântului rămâne un model neclintit pentru toți slujitorii Bisericii.

Duminică, 7 decembrie, de sărbătoarea Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie tot la Catedrala Mitropolitană din Craiova, în prezența unui număr mare de credincioși. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Mihăiță Dinu, pe seama Parohiei Zvorsca, Protoieria Craiova Sud. De asemenea, l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Aurelian Cosmin Godescu, pe seama Parohiei Mischii, comuna Godinești, Protoieria Târgu Jiu Nord.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a 27‑a după Rusalii, a vindecării femeii gârbove.

„Vindecarea femeii gârbove ne învață că fapta bună trebuie săvârșită în orice vreme. Milostenia nu are zi și oră: ea se face și sâmbăta, și duminica, și în fiecare clipă a vieții noastre. Domnul a spus: «Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea» (Luca 22, 19). La fiecare Sfântă Liturghie, preotul lucrează pentru poporul lui Dumnezeu, împlinind această poruncă sfântă. Un alt aspect important al Evangheliei este faptul că femeia era stăpânită de duhul neputinței de optsprezece ani, fiind legată de satana. Ea nu putea privi spre înălțime, nici spre cer, nici spre lumină, vedea doar pământul. Așa este omul înrobit de păcat: nu‑L mai vede pe Dumnezeu, nu mai poate privi spre cele înalte, ci doar spre cele materiale și trecătoare. Mântuitorul o eliberează și o îndreaptă, iar ea devine simbolul omenirii întregi care, înclinată spre păcat, nu mai privește spre Dumnezeu. Hristos ne ridică și pe noi, ca să privim spre Tatăl ceresc, să venim la biserică, să ne spovedim și să ne împărtășim”, a spus IPS Părinte Mitropolit Irineu.