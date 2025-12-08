Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Moment aniversar pentru o parohie din județul Arad

Data: 08 Decembrie 2025

Credincioșii Parohiei Țipari, județul Arad, s‑au rugat duminică, 7 decembrie, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” cu ocazia aniversării a jumătate de secol de la târnosirea sfântului lăcaș de către Episcopul Visarion Aștileanu al Aradului, conform arhiepiscopiaaradului.ro. Întâmpinarea ierarhului a fost făcută de părintele Daniel‑Mirel Dumitru, coordonatorul Cercului pastoral‑misionar Chișineu‑Criș, care a subliniat câteva idei edificatoare în ceea ce privește istoria acestei biserici. Din soborul de slujitori au făcut parte: pr. Daniel‑Mirel Dumitru de la Parohia Chișineu‑Criș I, pr. Ioan Pavel de la Parohia Sintea Mare, pr. Nicolae Claudiu Vidican de la Parohia Mișca, pr. paroh Mihai Oprea, diaconul Marius Lăscoiu‑Martin și diaconul Adelin Rusu.

La acest moment festiv al comunității parohiale au participat credincioșii parohiei și fii ai satului, autorități centrale și locale, Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad; Ciprian Ban, primarul comunei Sintea Mare; Ioan Troiak, viceprimarul comunei Sintea Mare; precum și credincioși veniți din mai multe localități, care s‑au rugat la Sfânta Liturghie și s‑au împărtășit la timpul cuvenit cu Sfintele Taine, moment în care copiii parohiei au interpretat colinde tradiționale românești. În finalul Sfintei Liturghii, au fost aduse rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu, pentru binefacerile revărsate asupra credincioșilor, apoi a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru preoții și ctitorii sfintei biserici trecuți la cele veșnice și a fost sfințit un prapure aniversar.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură cu titlul: „Despre statura dreaptă ” (Efeseni 6, Luca 13) privind vindecarea de către Mântuitorul a femeii gârbove, luând aminte la ferirea de orice slăbiciune prin practicarea binelui și a virtuților creștine.

Răspunsurile la strană au fost date de către un grup de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox Arad, îndrumați de către părintele diacon Marius Lăscoiu‑Martin, profesor de muzică.

La final, părintele paroh Mihai Oprea a adus mulțumiri lui Dumnezeu pentru darurile revărsate, Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru dragostea părintească și pentru purtarea de grijă, oferindu‑i în dar o icoană pictată pe lemn cu Sfântul Gheorghe și un coș cu flori. De asemenea, li s‑a oferit tuturor preoților prezenți, oficialităților locale, dar și principalilor binefăcători diplome aniversare.

 

