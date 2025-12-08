Moaștele Sfântului Cuvios Calistrat așezate în biserica Mănăstirii Timișeni

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a poposit duminică, 7 decembrie, la Mănăstirea Timișeni din județul Timiș. Vizita chiriarhului a fost prilejuită de aducerea raclei cu o parte din moaștele Sfântului Cuvios Calistrat de la Mănăstirea „Sfântul Ilie de la Izvor”, Bocșa‑Vasiova, județul Caraș‑Severin, la Timișeni, unde a rămas spre închinare pentru credincioși și pelerini.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitopolit Ioan a fost întâmpinat în dimineața zilei de duminică de soborul preoților și diaconilor, format din pr. Ionel Popescu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei, preoții consilieri eparhiali Mircea Szilagyi și Timotei Anișorac, părinții profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Timișoara, Rafael Povârnaru și Marius Florescu, arhid. Ioan Radu, împreună cu maica stareță Casiana Șimon și ieromonahii mănăstirii.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica mare a mănăstirii, răspunsurile liturgice fiind oferite de Corul Catedralei Mitropolitane din Timișoara, dirijat de prof. Bogdan Mureșan.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a tâlcuit învățăturile Evangheliei duminicale de la Luca 13, 10‑17, care relatează despre tămăduirea femeii gârbove de către Mântuitorul Hristos. Cu privire la neputința acelei femei, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Hristos Domnul a dezlegat nu doar boala trupului, ci a eliberat‑o pe bolnavă mai ales de lanțurile nevăzute ale diavolului. Minunea săvârșită arată purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru întreaga creație și datoria credincioșilor de a trăi astfel încât să fie lumină în lume, nu prilej de sminteală.

După cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Ioan i‑a anunțat pe credincioșii prezenți că, de acum înainte, în biserica mănăstirii se va afla racla cu moaștele Sfântului Cuvios Calistrat de la Vasiova și Timișeni, care a slujit ca preot misionar în părțile județului Timiș.

Înaltpreasfinția Sa a prezentat acatistul sfântului și i‑a îndemnat pe părinții ieromonahi să‑l citească în cadrul programului liturgic, în fiecare săptămână. Apoi, părintele vicar Ionel Popescu a reamintit credincioșilor câteva repere din viața și învățăturile Sfântului Cuvios Calistrat Bobu: „Sfântul Cuvios Calistrat este pentru Biserica noastră din Banat un nou străjer al credinței, așezat de Dumnezeu alături de Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, spre întărirea în credință a credincioșilor. Viața lui, începută în părțile Sucevei, unde a intrat de tânăr în obștea Mănăstirii Sihăstria și s‑a remarcat prin ascultare și statornicie, este aceea a unui monah care a știut să‑și pună darurile primite de la Dumnezeu în slujba Bisericii, pentru calitățile sale duhovnicești fiind așezat mereu în fruntea cinului monahal, imediat după stareț. Cu binecuvântarea Patriarhului Nicodim și la chemarea Mitropolitului mărturisitor Vasile Lăzărescu, părintele Calistrat a venit în Banat în anii grei ai celui de‑Al Doilea Război Mondial, marcați de lipsuri materiale și nevoi duhovnicești. Ca preot misionar, el a avut misiunea de a‑i întări pe credincioși în credință și a‑i feri de rătăciri. A slujit la Mănăstirea Săraca, apoi la Partoș, iar din 1945, prin purtarea de grijă a Mitropolitului Lăzărescu, a întemeiat Schitul Timișeni, metoc al Mănăstirii Partoș, devenit vatră de rugăciune și mângâiere pentru mulți credincioși din Țara Banatului. Lucrarea sa duhovnicească a continuat la Mănăstirea Săraca și vreme de 25 de ani la Mănăstirea «Sfântul Ilie de la Izvor»-Bocșa Vasiova, unde credincioșii l‑au cunoscut ca pe un venerabil monah, cu chip blând și inimă caldă. Era duhovnicul care îi primea pe toți cu bunătate, îi spovedea, le oferea un cuvânt de învățătură și sfaturi duhovnicești, fiind pentru mulți părintele la care se întorceau cu nădejde”, a precizat pr. Ionel Popescu.