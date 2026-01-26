Binecuvântare arhierească pentru comunitatea din cartierul sibian Trei Stejari

În Duminica a 32‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din cartierul sibian Trei Stejari. Liturghia arhierească a marcat împlinirea a 92 de ani de la prima Sfântă Liturghie săvârşită în acest cartier al Sibiului.

Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu au liturghisit pr. prof. dr. Dorin Oancea, pr. conf. dr. Mircea Ielciu, pr. Ioan Coşa, protopopul Sibiului, preoţii celor trei parohii arondate lăcaşului de cult, pr. lect. univ. dr. Emanuel Tăvală, pr. Alexandru‑Dragoş Dădîrlat şi pr. Simon Luca, împreună cu alţi slujitori ai sfintelor altare. Sfânta Liturghie arhierească a marcat împlinirea celor 92 de ani de la prima Sfântă Liturghie săvârşită în cartierul Trei Stejari, chiar în Duminica lui Zaheu Vameşul, de preotul profesor Nicolae Terchilă, primul paroh de aici şi cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Astfel, în 1934 lua naştere comunitatea parohială din cartierul sibian aflat la acea vreme la începutul existenţei sale, informează Mitropolia Ardealului.

Credincioşii comunităţilor parohiale au participat în număr mare la Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu cu o duminică înainte de începerea Triodului, perioada de pregătire pentru Postul Mare şi mai apoi pentru praznicul Învierii Domnului. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Cătălin Adrian Gireadă a fost hirotonit preot misionar în cadrul Protopopiatului Bran‑Zărneşti.

„Apropierea de Hristos, şansa vieţii noastre”

În cuvântul de învăţătură, IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, în care se prezintă întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Zaheu Vameşul.

„Sfântul Evanghelist ne relatează că Mântuitorul era înconjurat de mulţime de oameni care‑L ascultau. Dar între ei exista unul care nu putea să‑L vadă datorită condiţiei sale fizice, fiind mai mic de înălţime. Acesta era însă atât de doritor de a‑L vedea pe Mântuitorul Iisus Hristos, încât şi‑a făcut un plan şi l‑a urmat cu multă răbdare. Este de reţinut faptul că omul acesta mărunt era vameş care lua bani, după cum voia şi cât putea el. Vameşii erau consideraţi ca cei mai păcătoşi dintre membrii poporului ales. Dorind, deci, să‑L vadă pe Hristos, Zaheu nu s‑a mulţumit doar să‑L asculte, ci a urmărit traseul pe care mergea Mântuitorul Hristos şi s‑a urcat într‑un dud şi a aşteptat să Se apropie Mântuitorul, Care venea pe drumul acela, pentru a‑L vedea. Şi iată că întâlnirea minunată s‑a întâmplat. Fără să‑I atragă atenţia cineva, Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu‑Omul, cunoscând sufletul acestui om, nu numai că l‑a observat în copac, ci l‑a strigat pe nume şi i‑a zis: «Zahee, coboară‑te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân». Cuvintele acestea sunt atât de bogate în semnificaţii! De unde l‑a cunoscut Mântuitorul pe Zaheu? Ori de câte ori ne apropiem de Hristos, El ne cunoaşte pe fiecare, pentru că Dumnezeu ne‑a creat ca oameni, ca persoane responsabile, cu o identitate proprie, cu un nume propriu şi ne cunoaşte în mod desăvârşit, pentru că ne cunoaşte prin iubirea Sa nemărginită. Numele primit în Taina Sfântului Botez exprimă identitatea cerească, pentru că este înscris în Cartea Vieţii. Aşa ne cunoaşte Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Aşa sunt cunoscuţi toţi cei pe care‑i trecem pe pomelnic, după numele de botez, fără alte referinţe. Deşi numele, multe ca număr, pe care noi le scriem pe pomelnice sunt, uneori, identice, Dumnezeu ştie întotdeauna pentru cine ne‑am rugat şi faţă de cine ne‑am exprimat, mijlocind prin rugăciune, dragostea noastră. Întâlnirea cu Hristos a fost şansa vieţii lui Zaheu şi a casei sale. Zaheu a fost impresionat că Mântuitorul l‑a identificat, dar mai ales, că i‑a arătat că este voia şi rânduiala lui Dumnezeu de a Se întâlni cu el şi, mai ales, de a intra în casa lui. Şi spune Sfântul Evanghelist că s‑a coborât şi L‑a primit cu multă bucurie. Dacă şi noi vom încerca să ne apropiem de Hristos, cu dorinţa şi cu stăruinţa pe care le‑a avut Zaheu, acest om păcătos, apropierea de Hristos va fi şansa vieţii noastre. Deci, dacă noi dorim din tot sufletul să‑L vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos, să ne apropiem de El şi să intrăm în această legătură sfântă, care se numeşte comuniune, începutul pe care‑l facem noi, în aparenţă mărunt şi fără de semnificaţie, făcut fără eforturi deosebite, este răsplătit prin dragostea covârşitoare a lui Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

Misiune şi pastoraţie

La finalul Sfintei Liturghii, pr. lect. univ. dr. Emanuel Pavel Tăvală, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Sibiului, i‑a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă în comunitate la ceas aniversar şi i‑a oferit în dar, în numele preoţilor şi credincioşilor bisericii, o icoană a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

„La Duminica lui Zaheu Vameșul, în urmă cu 92 de ani, părintele profesor Nicolae Terchilă de la Facultatea de Teologie din Sibiu liturghisea prima dată aici, în cartier. Duminica lui Zaheu Vameșul devenea, așadar, această bornă kilometrică zero pentru ceea ce suntem noi astăzi. Biserica aceasta a devenit un dud, un sicomor pentru fiecare dintre noi, a devenit un copac în care 92 de generații s‑au urcat până acum pentru a‑L vedea pe Hristos și pentru a putea să își ostoiască această foame și sete după Dumnezeu prin lucrarea lui Dumnezeu, prin lucrarea preoților care au fost rânduiți aici de‑a lungul vremii și prin lucrarea ierarhilor noștri care întotdeauna au cinstit această biserică. (...) Pentru că suntem la 92 de ani și ştim că la acea vreme s‑a făcut prima Liturghie într‑o casă, ne aflăm acum în această biserică pentru care știm prea bine că s‑a ostenit, fiind singura biserică din Sibiu construită și pictată în timpul regimului comunist, părintele Nichifor Todor, un apropiat al Sfântului Părinte Mărturisitor Arsenie de la Prislop”, a spus pr. lect. univ. dr. Emanuel Tăvală.

Credincioşii prezenţi au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, iar mulţi dintre ei au primit Sfânta Împărtăşanie.