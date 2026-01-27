Binecuvântare arhierească pentru credincioșii suceveni

La Duminica a 32‑a după Pogorârea Duhului Sfânt, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a propus într‑un Decalog ce poartă și amprenta gândirii filocalice câteva repere pentru urcușul nostru duhovnicesc, ca, asemănându‑ne celui ce s‑a suit în sicomor, dorind să lase în urmă noianul păcatelor, să coborâm Împărăția lui Dumnezeu în lăuntrul nostru.

Întâistătătorul eparhiei ocrotite de Sfântul Ioan cel Nou, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, s‑a aflat duminică, 25 ianuarie 2026, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Ierarhul a săvârșit la Altarul exterior al complexului monastic Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Dirijată de pr. Lucian-Ionuț Tablan Popescu, Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale a împodobit slujba prin oferirea răspunsurilor liturgice, momentele de împreună rugăciune aducând bucurie și mângâiere pentru toți cei prezenți.

În momentul împărtășirii clericilor, pr. Marian Mihoc, misionar protopopesc în cadrul Protopopiatului Suceava I, a rostit un cuvânt de învățătură referitor la textul Sfintei Evanghelii a Sfântului Apostol Luca despre întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Zaheu vameșul.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i‑a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul exegetic și le‑a împărtășit celor aflați între zidurile cetății mănăstirii cu hramurile Sfântul „Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” și „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou” Decalogul la Duminica a 32‑a după Pogorârea Duhului Sfânt (a lui Zaheu), care poate fi regăsit în volumul „Decaloguri la Triod, Penticostar și Octoih. Repere morale în căutarea sensului”, una dintre cele mai recente apariții la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Înainte de a‑i binecuvânta pe credincioși prin stropire cu apă sfințită, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a citit rugăciuni de dezlegare pentru sănătatea sufletului și a trupului.