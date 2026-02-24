Binecuvântare în Parohia Răbăgani din Protopopiatul Beiuş

Duminica premergătoare Sfântului și Marelui Post al Sfintelor Paști a fost prilej de bucurie pentru credincioșii Parohiei Răbăgani din Protopopiatul Beiuș, întrucât Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a poposit în mijlocul comunității, săvârșind Dumnezeiasca Liturghie în Biserica „Înălțarea Domnului” din localitate.

Ierarhul i‑a îndemnat pe credincioși să întâmpine cu seninătate și recunoștință frumoasa, profunda și ampla perioadă a Sfântului și Marelui Post, întru luminoasă stare de pocăință, menită să nască bucurie și speranță, iar nu mâhnire sau simțămintele unei pedepse aspre: „Sfântul și Marele Post este o perioadă de bucurie și înnoire duhovnicească, nicidecum o perioadă de întristare sau mâhnire. Nu postim pentru că suntem sau am fi triști, nu postim pentru că suntem supărați, ci postim cu bucurie și cu dragoste, cu recunoștință față de Atotputernicul Dumnezeu, Care nu ne‑a lăsat pe noi în întuneric, acolo unde am dorit să fim prin strămoșii noștri, Adam și Eva, cei care au vrut să cunoască binele și răul. Ce s‑a întâmplat? S‑au trezit în afara Raiului, în întuneric. Dar Dumnezeu Își trimite Fiul ca să ne răscumpere din robia întunericului și a morții”.

La finele programului liturgic, pr. Vasile‑Marian Popa, protopopul Beiușului, a ținut o alocuțiune festivă, iar pr. paroh Alexandru‑Ionuț Gavril a adresat un cuvânt de mulțumire Episcopului Oradiei pentru marea binecuvântare de a‑l avea în mijlocul comunității parohiale, la Duminica Lăsatului sec pentru Sfântul și Marele Post, binecuvântând începutul eforturilor duhovnicești și oferind cuvânt de zidire lăuntrică pentru perioada sfântă ce pregătește Praznicul cel Mare al Învierii Domnului.