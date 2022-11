Binecuvântare și înnoire la Schitul Măgureanu din București

Schitul Măgureanu din Capitală și-a sărbătorit luni, 21 noiembrie, hramul principal, „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. În mijlocul obștii monahale s-a aflat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, care a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La final, ierarhul a binecuvântat casa monahală a așezământului în care au fost amenajate chiliile pentru viețuitorii mănăstirii și spații administrative.

Din soborul de slujitori care s-au rugat împreună cu ierarhul la Sfânta Liturghie au făcut parte: părintele arhimandrit Antim David, starețul Schitului Măgureanu; părintele protosinghel Justin Bulimar, starețul Mănăstirii Plumbuita; părintele protosinghel Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica, precum și alți preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a vorbit despre simbolismul sărbătorii Intrării în biserică a Maicii Domnului: „Praznicul acesta este unul mare și luminos. Prin cinstirea Maicii Domnului noi cinstim pe aceea care s-a făcut plinirea rânduielii Ziditorului, Care de la facerea lumii și până la Nașterea lui Hristos a avut în vedere această fecioară, care trebuia să devină pentru curăția ei mama Fiului ei veșnic. Sărbătoarea de astăzi este una a mamelor creștine, a copiilor creștini și a educației creștine, pentru că prunca Maria, fiind încredințată educației și îngrijirii preoților și femeilor văduve sau fecioarelor evlavioase de la templu, a primit aici o educație religioasă zilnică. A citit și a studiat Scripturile, a participat la slujbele de la templu și a ajutat la îngrijirea acestuia. Praznicul de astăzi ne arată cât de important este ca pruncii care au fost botezați în numele Preasfintei Treimi să fie apropiați Bisericii. De aici învață cuvântul care îi va face fericiți. (...) Un cuvânt ascultat la biserică, pe când avea 14 ani, a făcut-o pe tânăra Parascheva din Epivata să devină o sfântă atât de mare și ajutătoare. Cuvintele din biserică au sădit atâta har dumnezeiesc în sufletul ei, încât s-a dedicat slujirii lui Hristos”.

La finalul slujbei, starețul așeză­mân­tului monahal, părintele arhimandrit Antim David, i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru slujire și binecuvântare, oferindu-i o icoană a Sfântului Grigorie Palama și un buchet cu flori.

În continuare, după slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii Schitului Măgureanu, soborul de slujitori a mers în procesiune la casa monahală, unde a avut loc o slujbă de binecuvântare. Imobilul, veche proprietate a mănăstirii, a fost achiziționat în luna februarie a acestui an, iar aici au fost amenajate chiliile pentru obștea monahală și spațiile administrative. „Noua casă monahală a fost achizițio­nată la începutul anului acestuia și am renovat-o. Aici vor viețui călugării și vor fi și spațiile administrative necesare bunei funcționări a mănăstirii. Mănăstirea, deși avea în proprietate tot acest cartier, astăzi a rămas doar pe un petic de pământ. Această casă a fost în proprietatea mănăstirii în vechime, dar a fost înstrăinată și cu eforturi mari am reușit să o recuperăm și să o aducem din nou în curtea bisericii. Este o necesitate acest lucru din două motive. În primul rând, pentru că ea împlinește o nevoie de spațiu. În această curte aveam doar o căsuță cu patru chilii. În al doilea rând, această casă rezolvă și o altă problemă, anume a liniștii și a stabilității unui așezământ monahal, pentru că nu are mai mult de 10-15 metri de biserică. În trecutul zbuciumat al acestui loc imobilul a avut mai multe destinații, printre care și restaurant. În astfel de locuri nu este o atmosferă tocmai plăcută. Era o necesitate și din acest punct recuperarea casei, pentru a asigura stabilitatea și liniștea acestui așezământ monahal”, a spus părintele arhimandrit Antim David.

Aşezământul monahal este situat în bulevardul Schitu Măgureanu nr. 14, sector 1, și îi mai are ca ocrotitori spirituali pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și pe Sfântul Ierarh Visarion, Episcopul Larisei.