Binecuvântare și recunoștință la început de an la Catedrala Mitropolitană din Iași

La Catedrala Mitropolitană din Iași, în prima zi a noului an, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare cu prilejul celor două mari sărbători: praznicul Tăierii împrejur după trup a Domnului Iisus Hristos și pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

Slujba trecerii dintre ani a fost săvârșită, de asemenea, în sfântul lăcaș, de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

De la primele ore, numeroși ieșeni au poposit la catedrală pentru câteva clipe de rugăciune, participând la slujba arhierească oficiată cu prilejul celor două mari sărbători. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit, începând cu ora 9:00, Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Totodată, clericii au citit câteva rugăciuni de mulțumire și de intrare în noul an, mulțumind Domnului pentru toate binefacerile primite.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Mitropolit i‑a îndemnat pe cei prezenți să Îl aibă pe Dumnezeu călăuză pentru a parcurge cu bine anul în care tocmai am intrat: „Iată, în această primă zi a anului 2025 de la Nașterea lui Hristos, având în față Taina Tăierii împrejur cea duhovnicească, cea a minții, a inimii, se cuvine să începem acest an, această zi, cu rugăminte adresată lui Dumnezeu. Să ne dăruiască putere să ne conducem anul acesta nu după filosofia, predaniile și înțelepciunea acestei lumi, ci după înțelepciunea cea dumnezeiască. Să fim învățați de cuvinte învățate de la Duhul Sfânt. Și pentru a avea, poate, o anumită călăuză în cele pe care le avem de împlinit anul acesta, putem gândi, nădăjdui și‑L ruga pe Dumnezeu să fim ceva mai eficienți întru cele dinăuntru. Întru cele dinăuntru se cuvine să avem tăierea împrejur cea duhovnicească. Și avem cuvântul din Scriptură, rostit de Prorocul David: Opriţi‑vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, adică din iureșul în care suntem cuprinși, cu atâtea frământări, să‑L cunoaștem pe Dumnezeu, căci oricum nu putem schimba noi soarta lumii, nu ne putem schimba nici pe noi, cu atât mai mult lucrurile din exterior”.

Mulțumire la noaptea dintre ani

Slujba trecerii dintre ani, care cuprinde Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, precum și câteva rugăciuni de mulțumire pentru binecuvântarea revărsată de Dumnezeu în anul ce tocmai a trecut, a fost săvârșită, de asemenea, la Catedrala Mitropolitană din Iași, de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care s‑a rugat împreună cu credincioșii ieșeni cu puțin înainte de miezul nopții.

La finalul momentului liturgic, cei prezenți au ascultat cuvântul de binecuvântare rostit de IPS Părinte Mitropolit: „Prin slujba din această noapte, în mod deosebit, încercăm să introducem Duhul lui Dumnezeu în inima trecerii dintre ani, trecerii laice dintre ani, cu nădejdea că Dumnezeu primește rugăciunea noastră, și anul în care am intrat, după dimensiunea sa civilă, va fi un an bineplăcut lui Dumnezeu. Într‑o asemenea noapte, precum și mâine, de fapt astăzi, gândim poate ceva mai intens la cum au fost zilele noastre anul care a trecut, 2024, și cum vor fi zilele anului în care am intrat. Nădăjduim pace în anul care vine, așezarea lucrurilor și în societate, cu gândul la familia proprie, la locul nostru de muncă și la cele care definesc trecerea noastră prin această lume în răstimpul unui an. În adâncime, însă, conținutul anului care a trecut se arată în cât de mult L‑am iubit pe Dumnezeu și pe aproapele, cât de mult am reușit să‑l iertăm pe cel care ne‑a greșit, cât de mult am făcut pe cel de lângă noi să ne ierte pentru toate cele pe care le‑am greșit la adresa sa, cât de mult ne‑am smerit, dacă ne‑am smerit cumva, cât de mult, de adânc, de intens, de înălțător ne‑am rugat lui Dumnezeu în anul care a trecut. Acesta este un conținut mai puțin vizibil și poate mai puțin conștientizat de noi. Ne întrebăm ce ne‑a susținut cel mai mult în anul care a trecut și pot fi diferite răspunsuri la această întrebare, dar cred că cel mai mult ne‑a susținut Dumnezeu de Sus, familia și Biserica de jos”, a spus Înaltpreasfinția Sa.