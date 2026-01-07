Binecuvântarea apelor Mării Negre și Dunării de Bobotează

Mii de credincioși au participat marți, 6 ianuarie, la slujba Aghesmei Mari și la binecuvântarea apelor Mării Negre și Dunării. Ierarhii din eparhiile scăldate de mare și fluviu au mers în procesiuni împreună cu clerul și poporul, au sfințit apele și au aruncat, după tradiție, crucea în valuri pentru a fi recuperată de credincioșii temerari care au înotat după sfântul odor.

Sfințirea Mare a apei a fost precedată de Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța de IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În continuare, ierarhul, clericii și credincioșii prezenți la slubă au pornit în procesiune către portul Tomis. Potrivit obiceiului de Bobotează, după slujba de sfințire a apei, ierarhul a aruncat trei cruci în mare. Înotătorii care au recuperat crucile au fost binecuvântați de Arhiepiscopul Tomisului și au primit, din partea ierarhului, câte o icoană. În mesajul de binecuvântare, IPS Părinte Teodosie a subliniat că rolul Aghesmei Mari este de a sfinți viața credincioșilor și de a-i feri de primejdii, se arată pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului.

Brăila și Galați

IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala „Naşterea Domnului“ din orașul Brăila, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa autorităţilor locale şi a numeroşi credincioşi. De la catedrală, chiriarhul împreună cu clerul şi credincioşii brăileni, în dangăt de clopote şi precedaţi de fanfara militară a Garnizoanei Brăila, au pornit către faleza Dunării pe principala arteră de circulaţie a oraşului, Calea Călăraşilor. La Dunăre, ierarhul a oficiat slujba Aghesmei Mari pe un podium, urmată de tradiţionala aruncare a crucii în apele fluviului. Şapte brăileni s-au aruncat după cruce în apele Dunării. Daniel Nichiţelea este numele tânărului de 36 de ani care a reuşit în acest an să recupereze crucea, fiind la a 13-a participare şi la cea de-a 6-a reuşită în care a prins crucea.

În aceeași zi, ierarhul a mers în oraşul Galați, la Biserica medievală “Precista” de pe malul Dunării, unde a săvârșit Sfinţirea Mare a apei în prezența unui sobor de preoți și diaconi, a autorităților locale, a militarilor din Garnizoana Galați și a credincioșilor. Înaltpreasfinţia Sa a aruncat în apă crucea de lemn, după care au sărit să o prindă 11 tineri gălăţeni. Anul acesta, în sunetul vaselor fluviale şi al muzicii militare, crucea a fost scoasă din ape, pentru prima oară, de către Andrei Cazaciuc, un temerar de 33 de ani. La final, IPS Părinte Casian i-a felicitat pe toţi cei care s-au aruncat în apele Dunării pentru a recupera crucea, binecuvântându-i și oferindu-le daruri, ne-a transmis pr. Rareș Bucur.

Drobeta-Turnu Severin

PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin. Ierarhul și soborul, împreună cu numeroși credincioși severineni, au participat la procesiunea Bobotezei, de la Catedrala Episcopală, până în portul Drobeta, pe malul Dunării.

În port, slujba Aghesmei Mari a fost săvârşită de către Preasfinția Sa într-un loc special amenajat, după care ierarhul a binecuvântat apele fluviului. Răspunsurile au fost date de grupurile psaltice al Catedralei Episcopale din municipiu, conform episcopiaseverinului.ro.

Călărași

Botezul Domnului a fost sărbătorit și la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” - Volna din orașul Călărași. PS Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de clerici. Răspunsurile la strană au fost date de Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia. La final, Preasfinția Sa a săvârșit slujba Aghesmei Mari, urmată de o procesiune. Ierarhul, soborul de preoți, mulțime de credincioși și autorități locale, județene și centrale au pornit până la Dunăre, în Parcul Central al municipiului Călărași, unde așteptau mii de credincioși. Preasfinția Sa a binecuvântat cu Agheasmă Mare credincioșii prezenți și a aruncat în apă crucea, care a fost adusă la mal de cel mai vrednic dintre tinerii care s-au aruncat să o recupereze. Tot în cadrul acestui eveniment Preasfinția Sa a săvârșit „Botezul cailor”, parada frumoaselor exemplare, bucurând participanții, adulți și copii, prezenți la acest eveniment, se arată de sfesc.ro.

Giurgiu

La vechea Catedrala Episcopală din Giurgiu, Sfânta Liturghie a fost săvârşită marți de PS Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Valentin Gheorghe Gera, pe seama bisericii din satul Pietrișu, comuna Găujani, județul Giurgiu.

În curtea vechii catedrale, chiriarhul împreună cu soborul de preoţi şi diaconi a săvârşit slujba Aghesmei Mari. La final, credincioșii prezenți au primit apa sfințită ce fusese pregătită și îmbuteliată deja.

Credincioșii, alături de preoți și de diaconi de la toate bisericile din Giurgiu, au pornit în procesiune din fața vechii Catedrale Episcopale catre portul Giurgiu, unde, dintr-un loc special amenajat, au fost binecuvântate apele Dunării. Potrivit tradiției, a fost aruncată o cruce de lemn în apa Dunării, iar unul dintre tinerii creștini prezenți a ridicat-o din apă, continuându-se astfel o datină. Cu acest prilej, a avut loc premierea câștigătorului, dar și a curajoșilor creștini ce s-au aruncat în apele Dunării.

Tulcea

Boboteaza a fost prăznuită și la Catedrala episcopală din orașul Tulcea. PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În fața Catedralei, ierarhul împreună cu soborul a săvârșit a slujba Aghesmei Mari. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Laudamus al catedralei. Pe Faleza „Ivan Patzaichin” din Tulcea, PS Părinte Visarion, împreună cu un sobor de preoți și diaconi de la mai multe parohii tulcene, a oficiat slujba Sfințirii mari a apei, după care a binecuvântat apele Dunării și a aruncat în acestea o cruce împodobită cu busuioc. Mai mulți tineri de 18-20 ani au sărit în apele reci ale Dunării pentru a prinde crucea, anul acesta cel care a prins crucea cu busuioc aflându-se în această postură pentru a treia oară. Protopopiatul Tulcea au pregătit peste credincioși 3500 de sticle cu agheasmă.