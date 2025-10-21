Binecuvântarea arhierească în Parohia Săsar, Maramureş

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Săsar, Protopopiatul Baia Mare, duminică, 19 octombrie, unde a binecuvântat capela de cimitir cu hramul „Sâmbăta lui Lazăr”, a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, iar la chinonic a cântat interpreta de muzică populară Gabriela Ardusătan, colaboratoare a Ansamblului folcloric național „Transilvania”.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a arătat că este important ca oamenii să fie solidari și umani, cum a fost Mântuitorul cu femeia văduvă, aşa cum se relatează în pericopa duminicală a învierii fiului văduvei din Nain.

„Să ne rugăm să ne ocrotească Dumnezeu tinerii, pentru că sunt capcane foarte multe. Să‑i creștem în biserică, să ne rugăm lui Dumnezeu și Maicii Domnul să ne ocrotească. Să nu pățim ca femeia din Evanghelie. Și să îi ocrotească în permanență și de moarte năprasnică să‑i ferească”, a mai spus ierarhul.

Munca binefăcătorilor construirii capelei de cimitir și care au ajutat parohia a fost răsplătită de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin cu distincții. Preotul paroh Alexandru Gheorghe Gaborean a fost distins cu Ordinul omagial „Preot Nicolae Gherman” pentru clerici, iar preotul pensionar Savin Cadar, fost paroh aici timp de 25 de ani (1982‑2017), în timpul căruia s‑a edificat capela de cimitir, a fost distins tot cu Ordinul omagial „Preot Nicolae Gherman” pentru clerici. Au mai primit distincţii primarul Alexandru Ardelean, membrii Consiliului parohial şi fostul primar Pavel Octavian.