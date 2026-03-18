Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Binecuvântarea capelei mortuare în Parohia Moiad, Protopopiatul Șimleu Silvaniei

Binecuvântarea capelei mortuare în Parohia Moiad, Protopopiatul Șimleu Silvaniei

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Ionuţ Chifa - 18 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit în Biserica „Sfântul Nicolae”, din Parohia Moiad, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, duminică, 15 martie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că Evanghelia Duminicii Sfintei Cruci schimbă felul în care privim viața: a‑L urma pe Hristos înseamnă să ieșim din logica în care totul se învârte în jurul nostru și să intrăm în logica Crucii, unde viața se câștigă prin dăruire și încredere în Dumnezeu. Ierarhul a arătat că drumul credinței începe cu libertatea omului de a răspunde chemării lui Hristos: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să‑Mi urmeze. Aici începe totul: cine voiește. Oricât ne‑am dori noi ca lucrurile să se întâmple repede și toți să‑L urmeze pe Domnul, Dumnezeu nu obligă pe nimeni”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict a oferit părintelui paroh Răzvan‑Dumitru Gorgan și binefăcătorilor diplome de apreciere. Primarul comunei Sărmășag, Attila Janos Dombi, a primit, la rândul său, Gramata episcopală pentru ctitori. În continuare, ierarhul a binecuvântat noua troiță din curtea bisericii și capela mortuară din localitate, edificată cu sprijinul Primăriei Sărmășag.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Benedict, Episcopul Sălajului  -   Protopopiatul Simleu Silvaniei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri