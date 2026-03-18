Binecuvântarea capelei mortuare în Parohia Moiad, Protopopiatul Șimleu Silvaniei

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit în Biserica „Sfântul Nicolae”, din Parohia Moiad, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, duminică, 15 martie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că Evanghelia Duminicii Sfintei Cruci schimbă felul în care privim viața: a‑L urma pe Hristos înseamnă să ieșim din logica în care totul se învârte în jurul nostru și să intrăm în logica Crucii, unde viața se câștigă prin dăruire și încredere în Dumnezeu. Ierarhul a arătat că drumul credinței începe cu libertatea omului de a răspunde chemării lui Hristos: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să‑Mi urmeze. Aici începe totul: cine voiește. Oricât ne‑am dori noi ca lucrurile să se întâmple repede și toți să‑L urmeze pe Domnul, Dumnezeu nu obligă pe nimeni”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict a oferit părintelui paroh Răzvan‑Dumitru Gorgan și binefăcătorilor diplome de apreciere. Primarul comunei Sărmășag, Attila Janos Dombi, a primit, la rândul său, Gramata episcopală pentru ctitori. În continuare, ierarhul a binecuvântat noua troiță din curtea bisericii și capela mortuară din localitate, edificată cu sprijinul Primăriei Sărmășag.