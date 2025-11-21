Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântarea clădirii Școlii Generale „Gheorghe Nicolau” din localitatea Români, Neamț

Binecuvântarea clădirii Școlii Generale „Gheorghe Nicolau” din localitatea Români, Neamț

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Valentin Băltoi - 21 Noiembrie 2025

Joi, 20 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat la sfințirea Școlii Generale „Gheorghe Nicolau” din localitatea Români, comuna Români, județul Neamț. Evenimentul a fost organizat în contextul împlinirii a 100 de ani de la nașterea în ceruri a profesorului Gheorghe Nicolau, personalitate culturală nemțeană și ctitorul școlii din Români.

În ultimii ani, clădirea școlii din localitatea Români a trecut printr-un proces de reabilitare cu fonduri externe, sub coordonarea directorului școlii, doamna Mihaela Aldea.

Festivitățile au început cu oficierea slujbei de sfințire a apei de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, înconjurat de un sobor de preoți din comunitățile ecleziastice din apropierea Parohiei Români. Totodată, a fost binecuvântat și bustul profesorului Gheorghe Nicolau (1859-1925), fiu al satului, ctitorul școlii de la Români, institutor, director de școală, revizor școlar, deputat de Neamț și publicist, trecut în veșnicia lui Dumnezeu în urmă cu un secol.

De asemenea, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru cadrele didactice care au activat de-a lungul timpului în școala de la Români, dar și pentru ctitorul acestei unități școlare.

După oficierea slujbelor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat celor prezenți un cuvânt în care a felicitat conducerea școlii pentru efortul depus în vederea reabilitării unității școlare de la Români, apoi a motivat alegerea Sfântului Apostol Pavel ca ocrotitor al acesteia. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a remarcat faptul că deși în școală copiii depun efort și sunt răsplătiți la finalul anului cu premii, ei nu trebuie să uite că mai important decât aceasta este efortul pe care l-au depus pentru a asimila cunoștințele transmise de profesori.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a oferit școlii o icoană cu Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Eparhiei Romanului și Bacăului și a tinerilor, iar conducerea școlii a oferit invitaților câte o plachetă de excelență.

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri