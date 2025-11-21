Binecuvântarea clădirii Școlii Generale „Gheorghe Nicolau” din localitatea Români, Neamț

Joi, 20 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat la sfințirea Școlii Generale „Gheorghe Nicolau” din localitatea Români, comuna Români, județul Neamț. Evenimentul a fost organizat în contextul împlinirii a 100 de ani de la nașterea în ceruri a profesorului Gheorghe Nicolau, personalitate culturală nemțeană și ctitorul școlii din Români.

În ultimii ani, clădirea școlii din localitatea Români a trecut printr-un proces de reabilitare cu fonduri externe, sub coordonarea directorului școlii, doamna Mihaela Aldea.

Festivitățile au început cu oficierea slujbei de sfințire a apei de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, înconjurat de un sobor de preoți din comunitățile ecleziastice din apropierea Parohiei Români. Totodată, a fost binecuvântat și bustul profesorului Gheorghe Nicolau (1859-1925), fiu al satului, ctitorul școlii de la Români, institutor, director de școală, revizor școlar, deputat de Neamț și publicist, trecut în veșnicia lui Dumnezeu în urmă cu un secol.

De asemenea, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru cadrele didactice care au activat de-a lungul timpului în școala de la Români, dar și pentru ctitorul acestei unități școlare.

După oficierea slujbelor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat celor prezenți un cuvânt în care a felicitat conducerea școlii pentru efortul depus în vederea reabilitării unității școlare de la Români, apoi a motivat alegerea Sfântului Apostol Pavel ca ocrotitor al acesteia. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a remarcat faptul că deși în școală copiii depun efort și sunt răsplătiți la finalul anului cu premii, ei nu trebuie să uite că mai important decât aceasta este efortul pe care l-au depus pentru a asimila cunoștințele transmise de profesori.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a oferit școlii o icoană cu Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Eparhiei Romanului și Bacăului și a tinerilor, iar conducerea școlii a oferit invitaților câte o plachetă de excelență.