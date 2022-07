Binecuvântarea Maicii Domnului în parohia ilfoveană Voluntari

Credincioși și pelerini din țară și de peste hotare au poposit cu evlavie în aceste zile în orașul Voluntari, pentru a aduce preacinstire Născătoarei de Dumnezeu prin închinarea la o parte din Brâul său, adus de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia. Zilele de sărbătoare din parohia ilfoveană s-au încheiat duminică, 3 iulie, când în mijlocul credincioșilor a poposit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în pridvorul Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, înconjurat de un sobor de clerici.

După o pauză de doi ani cauzată de pandemie, credincioșii din orașul Voluntari, dar și pelerini din țară și din străinătate au putut din nou participa la manifestările religioase care au devenit tradiție în localitatea de la marginea Bucu­reștilor. Anul acesta, în mijlocul credincioșilor au ajuns, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un fragment din cinstitul Brâu al Maicii Domnului și racla cu părticele din moaștele Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul, din tezaurul sacru al Mănăstirii Kato Xenia din Grecia, care au fost așezate spre închinare, alături de veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, la biserica închinată ocrotitoarei Moldovei din localitatea ilfoveană. În cadrul acestui pelerinaj, care a debutat joi, când delegația care a însoțit sfintele odoare din Grecia a ajuns în Voluntari, peste 45.000 de credincioși au primit binecuvântare prin închinare la acestea.

Punctul culminant al pelerinajului a fost, însă, săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de slujitori, în Altarul amenajat în pridvorul catedralei orașului, duminică, 3 iulie.

După citirea pasajului evanghelic duminical rânduit (Matei 6, 22-33), Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat faptul că unul dintre punctele principale ale Predicii de pe Munte a Mântuitorului este necesitatea lucrării pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. „Fiecare moment al vieții trebuie oferit lui Dumnezeu, pentru că Împărăția Lui rămâne cea mai înaltă treaptă pe care un om poate urca. Toate celelalte, care ne-ar putea ademeni, legate de bunurile sau slava acestei lumi, nu pot fi comparate cu Împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul mereu ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm prea mult doar pentru lucrurile acestei lumi. Mesajul principal al acestei Evanghelii este căutarea Împărăției lui Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Și acest lucru se poate face în primul rând iubind Sfânta Liturghie și rugăciunea. De asemenea, trebuie să privim la cel de lângă noi care are mai puține sau nu are nimic. Marea provocare rămâne însă iubirea tuturor, și a celor care nu ne iubesc, lucru greu de împlinit, dar care ne face fii ai lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

În a doua parte a cuvântului său, Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre istoria veșmintelor Maicii Domnului: „Tradiția cetății Ierusalimului și unele scrieri apocrife ne spun că atunci când Maica Domnului a murit, trupul său a fost dus dincolo de Pârâul Cedrilor, într-o parte a Orașului Sfânt, și îngropat cu mare cinste. Apostolul Toma a venit mai târziu şi i-a rugat pe ceilalți apostoli să deschidă mormântul, dorind să îi mai vadă o dată chipul celei care L-a născut pe Mântuitorul lumii. În acele zile, la Ghetsimani s-au auzit cântări îngerești, pe care ucenicii nu le-au priceput atunci. Când au deschis mormântul, acesta era gol, pentru că Fiul ei o luase pe Preacurata Sa Maică în Împărăția Sa. De aceea, la Sinoadele Ecumenice de la Efes și Calcedon, una dintre cele mai evlavioase împărătese, Pulheria, i-a cerut Episcopului Ierusalimului să aducă la lucrările sinodului o parte din moaștele Maicii Domnului, dar Iuvenalie i-a răspuns că în mormântul de la Ghetsimani nu s-au găsit decât câteva bucăți din veșmintele pe care le-a purtat Născătoarea de Dumnezeu. Așa au ajuns la Constantinopol părți din veșmintele Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, dăruite, după căderea capitalei imperiale, Muntelui Athos. În acest fel, acestea ajuns și în țara noastră, aducând și binecuvântarea Maicii Domnului”.

La final, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în care a mulțumit delegației grecești care a însoțit raclele cu cele două odoare de mare preț, autorităților locale care au organizat aceste manifestări de cinstire a sfinților în orașul ilfovean, precum și tuturor credincioșilor care au participat la aceste zile de sărbătoare ale localității. De asemenea, părintele protoiereu Cristian Burcea de la Protoieria Ilfov Nord și primarul localității, Florentin-Costel Pandele, au transmis mulțumiri Întâistătătorului Bisericii noastre pentru aprobarea organizării acestui pelerinaj, Prea­sfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru slujire și bogatul cuvânt de învățătură, delegației grecești, precum și organizatorilor și participanților la această sărbătoare a orașului Voluntari.

Pelerinii prezenți au primit după închinare cărți de rugăciuni, iconițe, precum și alte daruri.