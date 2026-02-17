Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântări arhiereşti la Deva, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

Binecuvântări arhiereşti la Deva, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 17 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire” din Deva, duminică, 15 februarie. Ierarhul a explicat că pericopa evanghelică a Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți arată că, la sfârșitul veacurilor, criteriul principal după care Dumnezeu va judeca omenirea este iubirea concretă, manifestată prin milostenie și compasiune față de durerea și suferința aproapelui.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit Taina Sfântului Botez, împreună cu soborul slujitor, pentru pruncul Nechifor, fiul preotului Nicolae Vlad, slujitor la această biserică.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul i‑a îndemnat pe cei prezenți să ofere pruncilor o educație sănătoasă prin creșterea lor în Biserică și prin hrana duhovnicească a cărților Sfintei Scripturi, având ca scop formarea morală și spirituală a acestora.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a subliniat că preotul împreună cu preoteasa și copiii săi au o responsabilitate comună, unică și profundă în Biserica lui Hristos, deoarece familia preotului nu trăiește doar o viață privată, ci este o prelungire a slujirii preotului în parohie și reprezintă un model de viață creștină, rugăciune și jertfă.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a săvârșit Sfânta Liturghie în această Duminică la Catedrala Episcopală din Deva, arătând, în cuvântul de învățătură, că mila față de semeni și punerea la dispoziția celui aflat în nevoie vor determina măsura milei pe care Dumnezeu o va arăta fiecăruia dintre noi la judecata finală, când vor fi puse faţă în faţă poruncile lui Dumnezeu cu faptele săvârşite. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei  -   Catedrala Episcopală din Deva
