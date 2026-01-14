Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântări arhiereşti pentru credincioşii din Episcopia Devei şi Hunedoarei

Un articol de: Cătălin Ungureanu - 14 Ianuarie 2026

În duminica de după praznicul Botezului Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie, împreună cu soborul de preoți și diaconi, la Schitul Bălata, cu hramurile „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” și „Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian”.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor, vorbind despre îndemnul Mântuitorului la pocăință din pericopa evanghelică a acestei duminici, a explicat că toţi cei ce doresc cu adevărat să dobândească Împărăția cerurilor trebuie să înțeleagă pocăința ca pe un demers de schimbare al întregii vieți, prin părăsirea patimilor și păcatelor și prin împlinirea faptelor celor bune, pentru a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. De asemenea, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor le-a vorbit celor prezenți despre Taina Pocăinței sau a Spovedaniei, ca fiind al doilea botez și cale de reînnoire sufletească pentru a pune început bun în lucrarea virtuților.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie în această duminică la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Bacea, Protopopiatul Deva, împreună cu soborul slujitor. După Sfânta Liturghie a fost săvârşită Taina Sfântului Botez pentru pruncul Valeriu, fiul preotului paroh Bogdan Mihanța.

La predică, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a vorbit celor prezenţi despre curăția inimii, îndemnând credincioșii să se ferească de gânduri rele și viclene, să ierte greșelile aproapelui și să fie harnici și stăruitori în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.

 

