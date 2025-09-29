Biserica Așezământului pentru copii din Florești, sfințită de patru ierarhi

În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, sâmbătă, 27 septembrie, a fost sfinţită biserica Așezământului pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești, județul Cluj, de un sobor de patru ierarhi.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la Așezământul pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești, județul Cluj, cu prilejul sfințirii bisericii așezământului. Cei patru ierarhi au săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare”, edificată între anii 2017‑2025.

A urmat Sfânta Liturghie, iar Preasfințitul Părinte Timotei a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind importanța iubirii față de aproapele și a credinței lucrătoare prin fapte. Ierarhul a arătat că lucrarea filantropică desfășurată la Florești, în cadrul căreia mulți se jertfesc pentru semeni, are valoare veșnică și aduce cu sine har, bucurie și mântuire. Printr‑o asemenea slujire se face vădită, în chip concret, iubirea față de Dumnezeu, care se reflectă în iubirea față de aproapele. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul de copii „Anghelos” al Așezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți, coordonat de preotul Adrian Florea. La momentul chinonicului, pricesne au interpretat Grupul „Copiii și Tinerii Tradițiilor Clujene”, coordonat de interpreta de muzică populară Adriana Irimieș, managerul Centrului de Cultură și Artă „Tradiții clujene”, și Corul de copii „Anghelos”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt duhovnicesc, în care a evidențiat importanța educației copiilor, arătând că așezământul reprezintă o pildă vie a dragostei creștine față de aproapele și a grijii părintești față de tineri, felicitându‑i pe toți cei care s‑au ostenit și au contribuit la ctitorirea lui.

Duhovnicul Mănăstirii Florești și coordonatorul așezământului pentru copii, protosinghelul Visarion Pașca, a vorbit despre realizările din ultimii ani, a mulțumit celor prezenţi şi celor implicați în viața și activitățile așezământului social.

Pentru întreaga activitate administrativă, pastoral‑misionară și social‑filantropică, Părintele Mitropolit Andrei i‑a oferit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici protosinghelului Visarion Pașca. De asemenea, o Diplomă de aleasă cinstire a fost oferită, în mod simbolic, tuturor ctitorilor, binefăcătorilor, ostenitorilor și voluntarilor, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.