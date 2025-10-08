Biserica „Buna Vestire” din Parohia Glodghilești a fost târnosită

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a târnosit noua biserică din Parohia Glodghilești, Protopopiatul Deva, iar apoi a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup din Corala preoțească „Sacerdotes” a Episcopiei Devei și Hunedoarei, dirijat de pr. Nicolae‑Daniel Balea. După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu și ctitorii și binefăcătorii lăcașului de închinare, trecuți la cele veșnice.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți la evenimentul din 4 octombrie, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat că așa cum slăbănogul adus în casa din Capernaum înaintea Mântuitorului a fost vindecat pentru credința prietenilor săi, după cum relatează Sfânta Evanghelie, în același fel biserica este locul unde sălășluiește și lucrează în chip nevăzut Hristos, dăruind iertare și vindecare credincioșilor care vin și se roagă pentru izbăvirea de sub povara și greutatea păcatelor. Ierarhul a vorbit despre pomenirea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cunoscut ca cel mai mare teolog român și dascăl al iubirii dumnezeiești, cel ce a sintetizat dogma Sfintei Treimi ca fiind o desăvârșită lucrarea a dragostei pe care trebuie să o trăim și noi, fiecare, în viața noastră.

Preotul paroh Alexandru Ardelean a fost hirotesit sachelar, iar pr. Liviu Cârcoană, fost paroh la Glodghilești, Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian Ovidiu Bartha, primarul comunei Burjuc, Sorin Ionel Nistor, primarul comunei Zam, și mai mulţi binefăcători au primit distincţii din partea ierarhului.