Biserica „Sfântul Anton”‑Curtea Veche își va sărbători hramul istoric

Un articol de: Eduard Murariu - 20 Martie 2026

Biserica Domnească „Sfântul Anton”‑Curtea Veche, Paraclis Patriarhal din București, va îmbrăca haine de sărbătoare miercuri, 25 martie. Cel mai vechi lăcaș de cult din București își va cinsti hramul istoric, praznicul Bunei Vestiri. Sărbătoarea va fi marcată printr‑un bogat program liturgic, care va începe încă din ajunul praznicului, marți seara, când, de la ora 17:00, va fi săvârșită slujba Vecerniei cu Litia. În ziua praznicului, miercuri, programul va începe la ora 7:00 cu Acatistul Bunei Vestiri. De la ora 8:00 va fi săvârșită slujba Utreniei, urmată, la ora 9:30, de Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, unită cu Vecernia, conform rânduielii liturgice specifice perioadei Sfântului și Marelui Post. Evenimentul se va încheia la ora 12:00, cu slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii acestui istoric sfânt lăcaș.

