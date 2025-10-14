Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Valea Chintăului, sfințită de trei ierarhi

În Duminica a 21‑a după Rusalii (Pilda semănătorului - a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic), 12 octombrie, un sobor format din trei ierarhi a sfinţit Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din zona clujeană Valea Chintăului, municipiul Cluj‑Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, au săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, edificată între anii 2010 și 2025. La exterior și interior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de mucenici.

În continuare, pe un podium special amenajat în curtea bisericii, cei trei ierarhi au săvârşit Sfânta Liturghie, iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit pilda semănătorului și a subliniat chemarea fiecărui creștin de a rodi prin credință, dragoste și răbdare: „Nu întâmplător Mântuitorul omite pregătirea de dinaintea terenului pentru semănat, pentru a ne învăța pe noi un lucru important, și anume faptul că această muncă, această activitate de pregătire a solului, ne aparține nouă. Și, de asemenea, ne mai învață ceva: că nu trebuie să ne descurajăm niciodată atunci când, semănând cuvântul lui Dumnezeu, nu întotdeauna obținem rezultatul dorit”. Ierarhul a mai subliniat și importanța participării la întreaga Sfântă Liturghie: „Noi, când venim la biserică, trebuie să venim cu gândul că ni se oferă încă o șansă de a ne împărtăși cu Hristos”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theotokos” din Cluj‑Napoca.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le‑a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură și a felicitat comunitatea parohială pentru strădania de a ridica această ctitorie pentru veșnicie.

„Ogorul sufletului, în care trebuie să semănăm, tare am dori să fie un pic afânat, ca să putem culege câte ceva din ceea ce am auzit, din ceea ce am văzut, din rugăciunile care s‑au făcut. Admir lucrarea pe care părintele Ciprian, sprijinit de oameni buni, a împlinit‑o”, a afirmat Mitropolitul Clujului.

Pentru activitatea sa, pr. paroh Ciprian Doru Filip a fost distins cu „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, iar arhitecta Doina Munteanu a primit „Crucea Transilvană” pentru mireni. Au mai primit distincţii Ileana Gâncean, Victoria Jașcău și Leone Jașcău, în calitatea de ctitori, Ana Dumitraș, Ovidiu Moldovan, conf. Victor Muller, Liviu Moldovanu, membrii Consiliului și ai Comitetului parohial și alți binefăcători, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.