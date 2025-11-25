Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Bucurie duhovnicească în Parohia Râmnicelu

Bucurie duhovnicească în Parohia Râmnicelu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 25 Noiembrie 2025

Credincioșii parohiei buzoiene Râmnicelu s‑au bucurat duminică, 23 noiembrie, de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitate.

Împreună cu Înaltpreasfinția Sa au slujit șase clerici: pr. Cristian Asănache, protopop al Protoieriei Râmnicu Sărat; pr. paroh Florentin‑Mădălin Baciu; pr. Gheorghe Ion, paroh al Parohiei „Sfântul Apostol Toma” din Râmnicu Sărat; pr. George‑Marius Pană, slujitor la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Râmnicu Sărat; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion.

În omilia referitoare la textul evanghelic al Duminicii a 26‑a după Rusalii (Luca 12, 16‑21), Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat înțelesurile Pildei bogatului căruia i‑a rodit țarina, evidențiind pericolul autosuficienței și al încrederii exagerate în bunurile materiale, care pot umbri lucrarea harului dumnezeiesc în viața omului. Ierarhul a arătat că adevărata împlinire nu vine din acumularea de averi trecătoare, ci din trăirea credinței, prin iubire față de aproapele și fapte de milostenie, conștientizând că timpul vieții noastre este un dar prețios de la Dumnezeu, menit să fie folosit pentru dobândirea mântuirii.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
