Burse pentru elevii Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 03 Aprilie 2026

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, i‑a primit miercuri, 1 aprilie, la Centrul eparhial pe elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, județul Ialomița, cu prilejul acordării burselor lunare. Elevul Sirghie Răzvan, din clasa a XII‑a, a rostit, în numele colegilor, un cuvânt despre însemnătatea duhovnicească a învierii lui Lazăr, subliniind că aceasta prefigurează Învierea Domnului și arată puterea dumnezeiască asupra morții. El a amintit că fiecare credincios este chemat să iasă din „moartea” păcatului și nepăsarea duhovnicească, urmând chemarea lui Hristos spre viață, pocăință și înnoirea sufletului. Totodată, tânărul absolvent și‑a exprimat recunoștința față de Preasfinția Sa pentru grija părintească și sprijinul constant oferit elevilor prin burse și îndrumare educațională și duhovnicească.

Ierarhul le‑a adresat elevilor un cuvânt de învățătură, subliniind că îmbunătățirea vieții și a activității fiecăruia reprezintă un deziderat binecuvântat de Dumnezeu, întrucât omul se află într‑un continuu început și într‑o permanentă devenire duhovnicească. Totodată, Preasfințitul Părinte Vincențiu i‑a sfătuit pe elevi să urmeze cu seriozitate și responsabilitate rânduiala Postului Mare, îndemnându‑i să îmbine postul trupesc cu cel sufletesc, prin rugăciune și fapte bune, pentru ca, pregătiți duhovnicește, să se poată împărtăși cu Sfintele Paști și să primească cu vrednicie bucuria Învierii Domnului.

La final, Episcopul Sloboziei și Călărașilor le‑a oferit elevilor revista de integrame cu tematică ortodoxă „Ortodoxia - Sfântul Irodion de la Lainici”, ca mijloc de îmbogățire culturală și duhovnicească, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

 

