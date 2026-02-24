Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

Data: 24 Feb 2026

În prima zi a Postului Sfintelor Paști, luni, 23 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari unită cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul.

Înconjurat de un sobor de preoți, Înaltpreasfinția Sa a citit prima parte a Canonului Mare alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul. Răspunsurile liturgice care au împodobit această slujbă deosebită au fost date de Grupul psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale.

Plecând de la cel de‑al patrulea îndemn din Decalogul la începutul Postului Mare, alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, arhid. Ilie Leonte, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale și dirijor al Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanul”, a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia le‑a explicat însemnătatea Postului Mare și a operei celui considerat imnograf al pocăinței credincioșilor prezenți în paraclisul care adăpostește în această perioadă cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, grabnic ajutător, mângâietor și făcător de minuni.