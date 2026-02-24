Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 24 Feb 2026

În prima zi a Postului Sfintelor Paști, luni, 23 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari unită cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul.

Înconjurat de un sobor de preoți, Înaltpreasfinția Sa a citit prima parte a Canonului Mare alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul. Răspunsurile liturgice care au împodobit această slujbă deosebită au fost date de Grupul psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale.

Plecând de la cel de‑al patrulea îndemn din Decalogul la începutul Postului Mare, alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, arhid. Ilie Leonte, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale și dirijor al Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanul”, a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia le‑a explicat însemnătatea Postului Mare și a operei celui considerat imnograf al pocăinței credincioșilor prezenți în paraclisul care adăpostește în această perioadă cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, grabnic ajutător, mângâietor și făcător de minuni.

 

Citeşte mai multe despre:   Canonul cel Mare  -   Pavecerniţa Mare  -   Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava  -   IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor
