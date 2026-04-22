Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe la Mănăstirea Pantocrator

O delegație a Mănăstirii Xenofont din Muntele Athos, Grecia, a adus astăzi, 22 aprilie, la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, racla ce adăpostește cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, aflat în patrimoniul acestei mănăstiri.

Delegația athonită, condusă de părintele arhimandrit Alexios Mantziris, starețul mănăstirii Xenofont, a fost întâmpinată de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La acest moment au fost de față și părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul așezământului monahal, și pelerinii veniți să se închine.

Evenimentul este prilejuit de hramul de primăvară al așezământului monahal, închinat Sfintelor Femei Mironosițe, unul dintre hramurile Mănăstirii Pantocrator.

În continuare, la Altarul de vară al așezământului monahal a fost oficiată o slujbă de mulțumire, iar la finalul acesteia, Preasfințitul Părinte Galaction a adresat un cuvânt de mulțumire părintelui arhimandrit Alexios Mantziris, starețul Mănăstirii Xenofont, pentru aducerea raclei ce adăpostește capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, cu prilejul hramului Mănăstirii Pantocrator.

„Cu adâncă evlavie și cu inimile pline de o aleasă bucurie, în atmosfera înălțătoare prilejuită de Învierea Mântuitorului Hristos, ne aflăm astăzi la această mănăstire, în ziua premergătoare prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Un eveniment de însemnătate duhovnicească aparte s‑a împlinit înaintea ochilor noștri: sfintele moaște ale acestui mare ostaș al lui Hristos au fost aduse spre cinstire, pentru mângâierea duhovnicească și sfințirea noastră, a tuturor. Este un moment pe care puțini creștini îl pot trăi în viața lor, să se afle în fața rămășițelor pământești ale unui sfânt care și‑a jertfit viața pentru Dumnezeu. Și totuși, noi, astăzi, suntem binecuvântați cu acest dar. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este prăznuit de Biserică în fiecare an la 23 aprilie, iar cinstirea sa este răspândită deopotrivă în Răsărit și în Apus. El este ocrotitorul unor națiuni întregi, al unor regate, al unor ostași și al celor asupriți, tocmai pentru că jertfa sa întruchipează cel mai înalt ideal creștin: curajul de a lupta cu răul nu pentru sine, ci pentru ceilalți. Cu 526 de ani în urmă, în anul mântuirii 1500, voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt a trimis un stindard al Moldovei la Mănăstirea Zografu din Muntele Athos, care purta pe el chipul Sfântului Gheorghe omorând balaurul. Rugăciunea Sfântului Ștefan cel Mare, înscrisă pe acel stindard, era: «O, luptătorule și biruitorule, Mare Mucenice Gheorghe, în nevoi și nenorociri grabnic ajutător și cald sprijinitor, iar celor întristați bucurie nespusă, primește de la noi această rugăciune a smeritului tău rob... Păzește‑l pe el neatins în lumea aceasta și în cea de apoi». Această faptă și rugăciune a Domnului Moldovei este una din dovezile prețuirii de care se bucură la noi, în România, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Moaștele sfinților nu sunt simple oseminte. Ele sunt, cum ne învață Sfânta Biserică, lăcașuri ale dumnezeiescului har, mijloace prin care Duhul Sfânt continuă să lucreze, să tămăduiască și să sfințească. Sfântul Vasile cel Mare ne amintește că trupurile mucenicilor sunt sfințite de jertfa lor, prin sângele vărsat pentru Hristos. Un cuvânt de înaltă prețuire și de caldă mulțumire dorim să adresăm Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care, asemenea unui părinte, a binecuvântat desfășurarea acestui moment unic din viața noastră și din viața Bisericii noastre strămoșești. Mulțumim, de asemenea, părintelui arhimandrit Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont, care a sprijinit, cu toată dragostea, împlinirea acestui moment deosebit de sărbătoare pentru eparhia noastră”, a spus Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Odorul de mare preț al Mănăstirii Xenofont va rămâne spre închinare la așezământul monahal teleormănean până pe 28 aprilie 2026.