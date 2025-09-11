Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Catedrala din Vaslui și‑a sărbătorit al doilea hram

Știri
Data: 11 Septembrie 2025

Marți, 9 septembrie 2025, de sărbătoarea Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, catedrala din Vaslui și‑a sărbătorit cel de‑al doilea hram.

Delegatul Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie a fost părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte și părintele protopop Adrian Chirvasă, părintele paroh Ioan Bârsan și părintele slujitor Bogdan Vasile Mucileanu, alături de preoți de la parohiile din oraș și din împrejurimi.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată și slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire Episcopul Ioachim Mareș al Hușilor (1996‑2009), cel care a avut inițiativa ridicării bisericii, a sfințit locul și a urmărit îndeaproape, alături de familia ctitorilor, etapele edificării noului lăcaș de cult.

Sfințită anul trecut, la 10 noiembrie 2024, Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din municipiul Vaslui reprezintă încununarea eforturilor unicului ctitor, Adrian Porumboiu, alături de familia domniei sale, soția Viorica și fiiiorneliu și Octavian, de a oferi Vasluiului un dar pentru eternitate.

Cu ocazia evenimentului târnosirii sfântului lăcaș, devenit reper pe harta spirituală a Vasluiului, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie i‑a oferit statutul de catedrală a municipiului Vaslui.

 

