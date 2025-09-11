În ziua de 10 septembrie 2025, la reședința mitropolitană din Iași s‑a întrunit, în şedinţă de lucru, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului
Catedrala din Vaslui și‑a sărbătorit al doilea hram
Marți, 9 septembrie 2025, de sărbătoarea Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, catedrala din Vaslui și‑a sărbătorit cel de‑al doilea hram.
Delegatul Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie a fost părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte și părintele protopop Adrian Chirvasă, părintele paroh Ioan Bârsan și părintele slujitor Bogdan Vasile Mucileanu, alături de preoți de la parohiile din oraș și din împrejurimi.
După Sfânta Liturghie a fost oficiată și slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire Episcopul Ioachim Mareș al Hușilor (1996‑2009), cel care a avut inițiativa ridicării bisericii, a sfințit locul și a urmărit îndeaproape, alături de familia ctitorilor, etapele edificării noului lăcaș de cult.
Sfințită anul trecut, la 10 noiembrie 2024, Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din municipiul Vaslui reprezintă încununarea eforturilor unicului ctitor, Adrian Porumboiu, alături de familia domniei sale, soția Viorica și fiiiorneliu și Octavian, de a oferi Vasluiului un dar pentru eternitate.
Cu ocazia evenimentului târnosirii sfântului lăcaș, devenit reper pe harta spirituală a Vasluiului, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie i‑a oferit statutul de catedrală a municipiului Vaslui.