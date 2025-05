Celebrarea hramului principal al Catedralei Mântuirii Neamului

La praznicul Înălțării Domnului, când în țara noastră este celebrată și Ziua Eroilor, Catedrala Mântuirii Neamului, lăcaș de cult emblematic edificat în memoria tuturor celor care au plătit prețul suprem pentru libertatea și demnitatea poporului nostru, și‑a sărbătorit hramul principal. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de pomenire pentru eroii neamului la Altarul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale. La finalul Sfintei Liturghii, în mijlocul numeroșilor pelerini a poposit Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit un cuvânt de învățătură și a oferit distincții voluntarilor care au sprijinit activitatea social‑filantropică a sfântului lăcaș.

Cel mai important lăcaș de rugăciune ortodox din țara noastră, Catedrala Mântuirii Neamului, și‑a serbat hramul principal la praznicul Înălțării Domnului, când în România este marcată și Ziua Eroilor neamului. Ca și în anii precedenți, numeroși pelerini au umplut curtea Paraclisului Catedralei Naționale, pentru a participa la acest moment de înălțare sufletească și solemnă comemorare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Altarul de vară al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul sfântului lăcaș; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele Ionuț Dragomir, consilier patriarhal; părintele Codruț Toader, inspector eparhial; părintele arhidiacon Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, și diaconii Adrian Butuc și Cristian Copceag.

La finalul Sfintei Liturghii, după săvârșirea slujbei de pomenire pentru eroii neamului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat prezența norului la Înălțarea Domnului, moment relatat de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în cartea Faptele Apostolilor. „Iisus Mântuitorul, după ce îi scoate pe ucenici afară din Ierusalim spre Betania și ajunge cu ei pe Muntele Eleonului, Se înalță la cer pe un nor, pe când îi binecuvânta. Gestul Mântuitorului Iisus Hristos de a‑i binecuvânta pe ucenici ne arată taina Bisericii, care trăiește din binecuvântarea lui Hristos și transmite lumii, prin slujbele ei, binecuvântarea lui Hristos Cel răstignit și înviat. Acest nor luminos este numit de Sfântul Ioan Gură de Aur «tron împărătesc» pentru că în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament se spune că Dumnezeu a așezat pe nori tronul Său. De asemenea, Sfântul Ioan spune că acest nor - tron împărătesc este și un tron părintesc, adică este tronul pe care stă Tatăl împreună cu Fiul, iar Sfântul Ambrozie al Milanului spune că tronul Tatălui și al Fiului este Însuși Duhul Sfânt. Acest nor se mai arată la Schimbarea la Față, când din nor se aude glasul lui Dumnezeu Tatăl, zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit în Care am binevoit». Același glas se aude și la Botezul Domnului. Cu alte cuvinte, norul acesta, împreună cu glasul Tatălui din cer, arată prezența Sfintei Treimi. În această prezentare a Sfântului Luca avem o imagine a tainei Sfintei Treimi și a legăturii dintre Sfânta Treime și Biserica lui Hristos”, a spus Preafericirea Sa.

Înălțarea Domnului este înălțarea omului în iubirea și slava veșnică a Preasfintei Treimi

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii noastre a vorbit și despre semnificația arătărilor Mântuitorului în perioada dintre Învierea Sa din morți și Înălțarea la cer, subliniind însemnătatea acestei sărbători pentru iconomia mântuirii neamului omenesc. „Mântuitorul, timp de 40 de zile, când Se arăta, când Se făcea nevăzut. De ce S‑a arătat de zece ori și S‑a făcut nevăzut tot de atâtea ori? Când Se arăta ucenicilor voia să‑i convingă pe aceștia că El este viu, iar când dispărea voia să le arate că El nu mai viețuiește pe pământ, în mod biologic și fizic, ci trăiește într‑un alt mod de existență, în viața cerească nelimitată, neschimbătoare, nestricăcioasă și netrecătoare, adică în viața veșnică. Așadar, El S‑a arătat pe pământ din când în când pentru a dovedi că este înviat din morți, dar nu rămânea pe pământ cu ucenicii, ci le arăta că viețuiește și în ceruri pentru că, după Înviere, deja a intrat în viața veșnică cerească cu umanitatea Sa. Învățăm din această sărbătoare că Hristos Domnul, când S‑a înălțat întru slavă la cer, a înălțat întru slavă veșnică firea Sa omenească, după ce a sfințit‑o prin jertfa Crucii și prin Înviere. După ce Adam a păcătuit, Dumnezeu i‑a spus: «Pământ ești și în pământ te vei întoarce». Acum, însă, Dumnezeu Tatăl, văzând pe Fiul Său Om îndumnezeit în ziua Înălțării, spune: «Șezi de‑a dreapta Mea!» Această precizare ne arată schimbarea lui Adam care a păcătuit prin neascultare, căci acum, când Noul Adam Se înalță la cer cu firea Sa omenească, pe care a luat‑o din Fecioara Maria prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu nu spune «te vei întoarce în pământ», ci «șezi de‑a dreapta Mea». A ședea de‑a dreapta lui Dumnezeu înseamnă a ședea în slava, onoarea, prețuirea și iubirea lui Dumnezeu. A ședea de‑a dreapta Tatălui înseamnă a ședea în proximitatea și prețuirea pe care Tatăl o dă Fiului, dar nu numai dumnezeirii Fiului, ci și firii umane a lui Hristos. Cu alte cuvinte, nu este cinstit numai Fiul, ci și firea umană pe care Hristos a ridicat‑o pe umerii Săi prin întrupare, a sfințit‑o și a îndumnezeit‑o, încât Înălțarea Domnului Iisus este înălțarea omului în iubirea și slava veșnică a Preasfintei Treimi. De aceea, Înălțarea Domnului ne arată că omul nu este făcut pentru pământ, ci pentru Împărăția cerurilor”, a subliniat Patriarhul României.

Catedrala Mântuirii Neamului - cinstire permanentă a eroilor

În încheierea cuvântului său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat motivul pentru care hramul principal al Catedralei Naționale este praznicul Înălțării Domnului. „Astăzi, Biserica Ortodoxă Română prăznuiește și eroii neamului nostru din toate timpurile și din toate locurile. În anul 1920, la propunerea vrednicului de pomenire Patriarh Miron Cristea, regele a aprobat ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită odată cu ziua Înălțării Domnului la cer, pentru că, după cum Mântuitorul S‑a înălțat la cer după ce a trecut prin jertfa Crucii și prin Înviere, așa și eroii neamului nostru sunt pomeniți în ziua Înălțării la cer pentru că ei au trecut prin jertfa iubirii față de țară și de neam. De aceea, considerăm că și noua catedrală numită de Patriarhul Miron Cristea «Catedrala Mântuirii Neamului», adică a izbăvirii poporului român de sub stăpâniri străine, este vrednică să poarte ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului și Ziua Eroilor. În acest sens, în seara de 24 noiembrie 2018, cu o zi înainte de sfințirea Altarului Catedralei Naționale, în piciorul Sfintei Mese a fost pus un pachet mare cu mai multe liste conținând sute de mii de nume de eroi pentru ca totdeauna să fie pomeniți eroii poporului român în catedrala dedicată lor. În ziua următoare, Altarul Catedralei Naționale a fost sfințit cu multă solemnitate de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, în prezența tuturor ierarhilor români membri ai Sfântului Sinod. Astfel, noua Catedrală Națională este un simbol al iubirii poporului român față de Hristos Cel răstignit, înviat și înălțat întru slavă, dar și o cinstire permanentă a tuturor eroilor poporului român. Din cele șase clopote ale catedralei, cel mai mare este dedicat pomenirii eroilor români din toate timpurile, fiind în prezent cel mai mare clopot european. (...) Astăzi, de Ziua Eroilor români, prin cinstirea eroilor neamului noi ne cinstim propriul popor și demnitatea de creștini, care înțeleg și simt că prin rugăciunile pentru cei trecuți la Domnul arătăm că iubirea noastră pentru ei este mai tare decât moartea. Oamenii decedați mor cu adevărat atunci când sunt uitați, dar când sunt pomeniți în rugăciune, când li se îngrijesc mormintele, atunci ei trăiesc și se află în comuniune cu noi”, a spus Preafericirea Sa.

În încheiere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i‑a felicitat pe slujitorii și ostenitorii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului pentru activitatea intensă liturgică, misionar‑pastorală, medicală și social‑filantropică desfășurată și a oferit Diploma Anului Omagial al Centenarului Patriarhiei Române cu medalie voluntarilor care s‑au distins prin sprijinul oferit desfășurării Campaniei „Donează sânge, salvează o viață!”: familia Constantin și Alina Jiga‑Scurtu, Maria Radu, Corina Rotaru, Andreea‑Diana Bohoș, Micșunica Passerini, Ana‑Maria Gheorghe, Diana Mureșan, Nicoleta Văceanu, Simona‑Elena Vasilescu și Antonia‑Teodora Pena; respectiv a proiectului „Bucuria vindecării”: Cătălina Lițu, dr. Daniela Zob, dr. Diana Chetroiu, dr. Anda Avramescu, dr. Maria Alexandrescu, dr. Cristian Popa, dr. Ștefan Vlad, prof. Cristina Gorgonetu, psih. Mirela Zivari și psih. Delia Birjaru.

De asemenea, Preafericirea Sa a oferit Paraclisului Catedralei Naționale un kilogram de tămâie naturală din Oman și cele mai noi apariții de la Editurile Patriarhiei Române, iar credincioșilor prezenți le‑a oferit iconițe cu imaginea Înălțării Domnului.