Cerc pastoral într-o parohie ilfoveană

Parohia Surlari din Protoieria Ilfov Nord a găzduit vineri, 13 martie, un cerc pastoral. Întrunirea a fost precedată de săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de soborul de preoți membri ai Cercului pastoral nr. 5 al Protoieriei Ilfov Nord. La finalul slujbei, coordonatorul cercului, părintele Florin Ionică, consilier eparhial, a rostit un cuvânt despre familia creștină, căreia Patriarhia Română i-a dedicat anul 2026: „Familia creștină este astăzi amenințată de secularizare, de confuzie spirituală, de sărăcie și de fenomenul migrației. În acest context, este necesară întărirea legăturii cu Dumnezeu prin rugăciune și prin cultivarea virtuților pentru a putea depăși mai ușor aceste provocări și pentru a rămâne un spațiu al iubirii și al binecuvântării, esențial pentru creșterea copiilor”.

În cadrul lucrărilor cercului pastoral, părintele Constantin Ciobanu Logofătu a susținut referatul cu tema „Familia creștină și pericolele societății contemporane”, evidențiind faptul că familia este chemată să-și împlinească vocația de „Biserică de acasă”. La final, părintele paroh Costel Rangu le-a mulțumit clericilor și credincioșilor prezenți la momentul de rugăciune și la întrunirea ce a urmat.