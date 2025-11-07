Cerc pastoral‑misionar de toamnă la Sibiu

Cercul pastoral‑misionar de toamnă al preoţilor de caritate din Sibiu şi din alte localităţi din Arhiepiscopia Sibiului a fost organizat joi, 6 noiembrie, de Sectorul de misiune al eparhiei, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Întâlnirea a început în capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, unde a fost săvârşită Sfânta Liturghie. Soborul slujitor a fost condus de consilierul de misiune al Arhiepiscopiei Sibiului, părintele Liviu Iulian Tarcău, informează Mitropolia Ardealului.

Lucrările cercului pastoral‑misionar au avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, sub conducerea pr. Liviu Iulian Tarcău. Au participat preoţi de la unităţile medicale, sociale, militare şi de la alte comunităţi misionare din protopopiatele Sibiu, Brașov, Mediaş, Făgăraş, Avrig şi Sălişte.

Tema cercului pastoral‑misionar de toamnă a fost „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”. În prima parte a lucrărilor, preoţii misionari au primit mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu transmis de pr. Liviu Iulian Tarcău.

„Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2025 drept Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea. Astăzi, cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu, am organizat cercul pastoral‑misionar de toamnă al preoților de caritate din Arhiepiscopia Sibiului, iar tema consfătuirii face parte din programul‑cadru (liturgic, cultural și mediatic) al Patriarhiei Române”, a spus pr. Liviu Iulian Tarcău.

Referate şi discuţii

În a doua parte a lucrărilor cercului pastoral‑misionar, pr. Liviu Iulian Tarcău a prezentat preoţilor participanţi un referat intitulat „Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț”, iar mai apoi preotul Vasile Vereș, de la spitalul orașului Victoria, a prezentat referatul intitulat „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. «Sfântul Ardealului ‑ omul lui Dumnezeu»”. După prezentarea referatelor, au urmat discuţii despre informaţiile aduse la întâlnirea preoţilor misionari de la Sibiu. În cadrul întâlnirii s‑au discutat şi numeroase alte provocări ale misiunii preoţeşti în unităţile medicale, militare sau sociale.