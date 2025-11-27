Cercul pastoral al preoților de caritate din Capitală

Preoții de caritate din București s‑au reunit joi, 27 noiembrie, în cadrul celei de‑a treia sesiuni a cercului pastoral. Întâlnirea clericală a fost găzduită de Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din București, în sectorul 1 al Capitalei, și a fost precedată de săvârșirea Tainei Sfântului Maslu.

În continuare a avut loc citirea referatului „Cuviosul Arsenie de la Prislop - Chipul slujirii jertfelnice în Biserica mărturisitoare”, susținut de părintele diacon Teodor Sandu, slujitor la capela Așezământului de îngrijire a persoanelor vârstnice Luxab. În expunerea sa, diaconul a evidențiat figura luminoasă a Părintelui Arsenie, subliniind statornicia credinței sale, puterea exemplului personal și dragostea neobosită pe care a arătat‑o oamenilor de‑a lungul întregii sale vieți.

„Figura Cuviosului Arsenie de la Prislop ocupă un loc central în conștiința religioasă românească. În prezent, personalitatea acestuia este subiect de studiu în mediul istoric, teologic și cultural. O biografie echilibrată trebuie să rețină date reale, verificabile și să distingă între informația documentară și tradiția orală. Puterea influenței Sfântului Arsenie de la Prislop se explică prin conexiunea directă cu oamenii, prin vorbirea clară și prin coerența dintre ceea ce spunea și ceea ce făcea. A trăit discret în ultimii ani, a fost înmormântat simplu, iar postum renumele său a crescut. Astăzi este pentru mulți un model de viață creștină, un simbol al rezistenței spirituale și un nume legat de rugăciune, pictură și curaj moral”, a spus diaconul Teodor Sandu.

De asemenea, părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, a subliniat: „Aceste întâlniri nu sunt simple reuniuni administrative, ci adevărate prilejuri de întărire a slujirii noastre în duh de comuniune și responsabilitate. În contextul provocărilor tot mai diverse ale lumii contemporane, preoții de caritate sunt chemați să fie prezenți cu delicatețe, cu discernământ și cu o iubire lucrătoare în mijlocul celor aflați în suferință. De aceea, împărtășirea experiențelor, rugăciunea comună și formarea continuă devin izvoare de lumină și de curaj pentru fiecare dintre noi, mai ales în aceste zile pregătitoare pentru sărbătoarea Nașterii Domnului”.

La finalul întâlnirii, părintele Ioan Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” și slujitor la capela Centrului Luxab, a evidențiat: „În perspectiva zilei de 28 noiembrie, când Biserica Ortodoxă Română îl cinstește pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, la Centrul Luxab din București a avut loc astăzi întâlnirea Cercului pastoral al preoților de caritate din sectorul 1. Am săvârșit împreună Taina Sfântului Maslu pentru vârstnicii aflați în suferință și găzduiți în acest așezământ. La slujbă au participat atât beneficiarii centrului și angajații acestuia, cât și alte persoane care au putut fi prezente în capelă. Pentru bolnavii imobilizați, care nu s‑au putut deplasa, preoții de caritate au mers în camerele acestora, oferindu‑le ungerea cu Sfântul Mir, spre întărire, vindecare și mângâiere. La finalul slujbei, a fost susținut un referat dedicat vieții și minunilor Sfântului Arsenie de la Prislop, după care au fost discutate mai multe aspecte administrative și organizatorice care privesc activitatea pastorală curentă. Ca de fiecare dată, preoții au împărtășit între ei experiențe, provocări și soluții legate de slujirea celor bolnavi și în vârstă. Astfel de momente de comuniune liturgică și frățească, întăresc lucrarea pastorală și dau sens misiunii de fiecare zi a slujitorilor Bisericii în mijlocul celor aflați în suferință. Preoții, prin prezența lor în centrele de îngrijire, în spitale și în toate locurile unde suferința este mai apăsătoare, aduc lumina nădejdii și arată că nimeni nu trece singur prin încercări. Rugăciunea împreună, împărtășirea experiențelor pastorale și căutarea unor noi forme de sprijin rămân dovezi ale lucrării vii și binefăcătoare a Bisericii în lume”, a spus părintele Ioan Alexandru Ivan.