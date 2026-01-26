Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Ceremonie religioasă și militară la Cluj‑Napoca, la 167 de ani de la Unirea Principatelor Române

Ceremonie religioasă și militară la Cluj‑Napoca, la 167 de ani de la Unirea Principatelor Române

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Darius Echim - 26 Ianuarie 2026

La aniversarea Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, la Cluj‑Napoca a avut loc un ceremonial militar‑religios, la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la care au participat reprezentanți ai cultelor religioase, oficialități civile și militare, numeroși clujeni.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit o slujbă de Te Deum și a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța acestei zile. Au mai vorbit președintele Senatului României, Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj, Maria Forna, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu‑Florin Raţiu, și primarul municipiului Cluj‑Napoca, Emil Boc.

Ceremonia, organizată de Instituția Prefectului - Județul Cluj în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj‑Napoca și Divizia 4 Infanterie „Gemina”, a mai cuprins prezentarea onorului și salutul Drapelului de luptă, intonarea Imnului Național al României, depunerea de coroane și jerbe de flori, defilarea gărzii de onoare, un spectacol de artificii de zi și tradiționala Horă a Unirii.

 

Citeşte mai multe despre:   Unirea Principatelor  -   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri