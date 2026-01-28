Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cinci decenii de la întronizarea Episcopului Emilian Birdaș, aniversate la Alba Iulia

Știri
Un articol de: Oana Rusu - 28 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, duminică, 25 ianuarie. În cadrul slujbei, diaconul Nicolae Biro a fost hirotonit preot. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfânta Treime” a catedralei, dirijată de Antonio Rotar.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându‑se credincioşilor prezenți, ierarhul a spus: „Noi, creștinii, trebuie să ne reamintim mereu că nu trăim decât o singură dată pe acest pământ. Trebuie să avem mare grijă să nu tratăm acest timp de har cu superficialitate. (...) Astăzi este ziua mântuirii, când Hristos trece pe strada ta și vrea să intre în casa ta, precum în casa lui Zaheu. El îl caută pe cel pierdut, ca să‑i ofere iubirea Sa iertătoare. Știind că ziua de astăzi este a noastră, iar cea de mâine nu ne mai aparține, să ascultăm îndemnul biblic: «Astăzi, dacă veți auzi glasul Domnului, să nu vă împietriți inimile voastre»”.

Slujirea arhierească a marcat împlinirea a 50 de ani de la întronizarea ierarhului Emilian Birdaș în demnitatea de Episcop al reînființatei Eparhii a Alba Iuliei (25 ianuarie 1976).

Părintele Arhiepiscop Irineu a evidenţiat, cu acest prilej, personalitatea Episcopului Emilian Birdaș şi activitatea desfășurată de ierarh în timpul regimului comunist ateu (1976‑1990), apoi a săvârșit slujba Parastasului pentru Episcopul Emilian, trecut la cele veșnice la 5 aprilie 1996.

 

