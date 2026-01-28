Cinci decenii de la întronizarea Episcopului Emilian Birdaș, aniversate la Alba Iulia

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, duminică, 25 ianuarie. În cadrul slujbei, diaconul Nicolae Biro a fost hirotonit preot. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfânta Treime” a catedralei, dirijată de Antonio Rotar.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându‑se credincioşilor prezenți, ierarhul a spus: „Noi, creștinii, trebuie să ne reamintim mereu că nu trăim decât o singură dată pe acest pământ. Trebuie să avem mare grijă să nu tratăm acest timp de har cu superficialitate. (...) Astăzi este ziua mântuirii, când Hristos trece pe strada ta și vrea să intre în casa ta, precum în casa lui Zaheu. El îl caută pe cel pierdut, ca să‑i ofere iubirea Sa iertătoare. Știind că ziua de astăzi este a noastră, iar cea de mâine nu ne mai aparține, să ascultăm îndemnul biblic: «Astăzi, dacă veți auzi glasul Domnului, să nu vă împietriți inimile voastre»”.

Slujirea arhierească a marcat împlinirea a 50 de ani de la întronizarea ierarhului Emilian Birdaș în demnitatea de Episcop al reînființatei Eparhii a Alba Iuliei (25 ianuarie 1976).

Părintele Arhiepiscop Irineu a evidenţiat, cu acest prilej, personalitatea Episcopului Emilian Birdaș şi activitatea desfășurată de ierarh în timpul regimului comunist ateu (1976‑1990), apoi a săvârșit slujba Parastasului pentru Episcopul Emilian, trecut la cele veșnice la 5 aprilie 1996.