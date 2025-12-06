Cinstire a Sfântului Nicolae la Parohia „Sfântul Gheorghe” - Nou din Capitală

În urma aducerii de către Voievodul Mihai Viteazul a mâinii drepte a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, de la Bari, Italia, acest sfânt este cinstit în Capitala României cu multă evlavie și bucurie. La Biserica „Sfântul Gheorghe” - Nou, unde sunt moaștele lui, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un numeros sobor de preoți români și greci.

Programul liturgic din ziua hramului a debutat cu oficierea Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de numeroși preoți și diaconi, dintre care amintim pe părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul sfântului lăcaș; părintele Gheorghe Zaharia, parohul Bisericii „Sfântul Anton” din Capitală, Paraclis Patriarhal, precum și o delegație de clerici veniți din orașul grecesc Serres.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea textului biblic credincioșilor și pelerinilor din București și din țară veniți în acest ceas de sărbătoare, ierarhul a amintit aspecte din viața marelui sfânt din veacul de aur al Bisericii.

„Se spune că mama lui, atunci când l-a născut, nu avea cum să îi oferă hrană și, din acest motiv, a apelat la o doica, iar Sfântul Nicolae, încă de pe atunci iubitor al rânduielilor, se pare că miercurea și vinerea nu mânca până la apusul soarelui, chiar și atunci când era prunc și avea nevoie de lapte. Știm bine faptul că pruncii cel puțin la două sau trei ceasuri au nevoie de hrană. Născut în familia unui episcop, unii spun că era unchiul său, fratele mamei, alții al tatălui, el a trăit în Biserică, în atmosfera cunoscută, ancorată atât de mult în cuvintele Sfintei Evanghelii și în trăirea pe măsură. Sfântul Nicolae a devenit de tânăr slujitor al Bisericii, desigur, mai întâi diacon, preot, și pe urmă episcop, ales în chip minunat. Sunt foarte multe amănunte legate de aceste evenimente ale vieții lui, printre care și unul despre călătoria sa în Țara Sfântă”, a spus Preasfințita Sa.

Totodată, ierarhul a prezentat și o parte din minunile săvârșite de Sfântul Nicolae.

„Sunt foarte multe lucruri de spus despre dragostea Sfântului Ierarh Nicolae față de cei aflați în suferință. Se spune că în locul în care păstorea se afla un tată care avea trei fiice și erau pregătite să se ofere păcatului, pentru că nu se puteau căsători, nu aveau cu se să își întemeieze o familie. Se știe că Sfântul Ierarh Nicolae a aruncat pe rând banii necesari în curtea acestora, pentru a salva fetele de la păcat, precum și de a îi ajuta pe cei săraci. Altă dată, în chip minunat, un corăbier care aducea grâne de departe, fără să știe sau, cu alte cuvinte, fără să vrea, a ajuns în portul cetății în care păstorea Sfântul Ierarh Nicolae, fiind locul în care oamenii nu mai aveau deloc hrană, pentru că fusese o perioadă cumplită de secetă. Altă dată, a ajutat trei ofițeri acuzați pe nedrept din pricina unui om viclean, iar Acatistul lui amintește această faptă, pentru că s-a arătat în vis împăratului și așa cei trei bărbați au fost salvați de la moarte. Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai mari episcopi pe care i-a avut vreodată Biserica și, deși veacul în care a trăit a fost ilustrat de alți ierarhi, în mediile teologice fiind mai des pomeniți cei trei sfinți capadocieni: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur, și Sfântul Nicolae a fost un mare ierarh al veacului de aur, chiar dacă de la el nu s-au păstrat scrieri așa cum avem de la cei trei sfinți capadocieni”, a spus ierarhul.

La final, părintele Emil Nedelea Cărămizaru a adresat cuvinte de mulțumire Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române pentru purtarea de grijă, precum și Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru bogatul cuvânt rostit credincioșilor.

„Mulțumim Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru frumos cuvânt rostit și, totodată, Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, deoarece are o dragoste desăvârșită pentru lucrarea Sfinților Martiri Brâncoveni în biserica noastră, care este ultima ctitorie a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, dar și pentru sfinții care împodobesc frumos acest sfânt lăcaș, așa cum a împodobit astăzi, prin binecuvântarea Preafericirii Sale, moaștele Sfintei Mucenițe Paraschevi”, a spus părintele paroh.

Credincioșii și pelerinii veniți la Parohia „Sfântul Gheorghe” – Nou din Capitală au putut să se închine la racla care adăpostește mână dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, precum și la o părticică din sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevi, aduse de către delegația grecească și așezate în pridvorul bisericii, care va rămâne la sfântul lăcaș până mâine.

Cu binecuvântarea Patriarhului României, mâine, 7 decembrie, Dumnezeiasca Liturghie va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Theologos, Mitropolia de Serres și Nigrita.