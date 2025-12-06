Mănăstirea Popăuți și‑a serbat ocrotitorul

Mănăstirea Popăuți din municipiul Botoșani și‑a sărbătorit sâmbătă, 6 decembrie, ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Sfânta Liturghie în cinstea principalului hram al așezământului monahal a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Lăcașul de cult ocrotit de mai bine de 500 de ani de Sfântul Nicolae și‑a celebrat în această dimineață hramul. Alături de IPS Părinte Mitropolit Teofan au slujit stareți de la câteva mănăstiri din județele Neamț și Botoșani, părinți din obștea monahală, precum și clerici din oraș. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Macarie Ieromonahul”.

În cuvântul său, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a vorbit despre felul cum Sfântul Ierarh Nicolae a urmat în viața și lucrarea sa învățătura Sfântului Apostol Pavel, care ne transmite că omul este chemat să se așeze statornic întru cele ale Cerului: „Sfântul Ierarh Nicolae a fost mare păstor al Bisericii lui Hristos, din partea de sud a Asiei Mici, către Siria și către mare. Mare ierarh al lui Dumnezeu, a fost așezat în Biserica Sa de pe pământ, slujind în veacul al IV‑lea pentru credincioșii care viețuiau atunci, în vremuri nu tocmai ușoare, pentru că Taina credinței era amenințată. Sfântul Ierarh Nicolae, împreună cu alți sfinți părinți, a luptat pentru credința cea dreaptă la Sinodul I Ecumenic, acum 1.700 de ani. Sfântul Ierarh Nicolae, ascultând cuvântul Domnului, a împlinit în Biserica lui Dumnezeu și cele propovăduite de Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, care definesc adevăratul creștin: statornicia noastră în bine. Suntem chemați de Sfântul Pavel să ne așezăm statornic întru cele ale Cerului, chiar dacă viețuim pe pământ, pentru ca binele să devină a doua fire, pentru a îndepărta din noi toate aceste clătinări. Așezarea noastră într‑o statornicie în Sfintele lui Dumnezeu Biserici, adică în credința cea dreaptă și viețuirea cea bună, se împlinește în mod special prin pravila de rugăciune pe care duhovnicul o pune la temelia vieții noastre duhovnicești, căci fără o pravilă de rugăciune, chiar scurtă cum este ea, dar împlinită în fiecare zi, fără această statornicie în pravilă, puterea întunericului ne cuprinde și ne duce unde nu ne este voia”.

La rândul său, părintele stareț Ioan Harpa a mulțumit celor prezenți pentru împreuna‑rugăciune, menționând totodată ajutorul pe care Sfântul Nicolae îl oferă acestui așezământ de peste 500 de ani: „Mulțumim Bunului Dumnezeu, în primul rând, că a ales acest loc și l‑a inspirat pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare să zidească această mănăstire pe mormântul acestui vornic din Botoșani (Dragoș vornicul, n.r.), despre care cronicile spun că și‑a dat viața pentru voievod. Apoi îi mulțumim Sfântului Nicolae, care este ocrotitorul sfintei noastre mănăstiri: blând, credincios, câteodată drept. Timp de cinci secole a stat aici și va rămâne până la sfârșitul veacurilor, să ocrotească nu numai locul, ci și pe toți cei care vin să se roage, să‑i ceară mijlocirea la Dumnezeu și, bineînțeles, să‑i prăznuiască ziua de hram”.

În cadrul slujbei, părintele protosinghel Pimen Olariu, viețuitor al mănăstirii, a fost hirotesit întru duhovnic, primind o cruce de binecuvântare și molitfelnicul.

De la ora 14:45, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a oficiat o slujbă de pomenire la mormântul lui Nicolae Sofian, fost primar al orașului Botoșani, parlamentar și renumit boier moldovean din secolul al XIX‑lea, care şi‑a folosit averea pentru sprijinirea săracilor și pentru construirea de școli, spitale și orfelinate.