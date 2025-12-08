Cinstirea ierarhului milostiv iubit de copii, în Muntenia și Dobrogea

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, 6 decembrie, a adus bucurie pentru copii și adulți în numeroase comunități din eparhii ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, unde slujirile liturgice au fost îmbinate cu acțiuni filantropice specifice acestei perioade.

IPS Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei. Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie în istorica biserică a Mănăstirii Dealu, județul Dâmbovița, cu prilejul hramului. Ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Marian‑Bogdan Butcă, pe seama Parohiei Costești, Protoieria Pucioasa. În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop Nifon a subliniat că „prin intermediul sfinților, adevărate stele ce strălucesc pe firmamentul duhovnicesc al istoriei și cei care au excelat în trăirea cu iubire a credinței, Biserica străbate biruitoare veacurile”. La Mănăstirea Dealu se află capul lui Mihai Viteazul, primul mare întregitor de țară, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Constanța

IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a slujit în Biserica „Sfântul Nicolae” din localitatea 23 August, județul Constanța. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și le‑a vorbit credincioșilor despre istoria lăcașului de cult, ridicat după demolarea vechii biserici din localitate de către regimul comunist. Cu această ocazie, a binecuvântat lumânărarul Bisericii „Sfântul Nicolae”. Tot sâmbătă, ierarhul a oficiat slujba de sfințire a noii catapetesme a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Topraisar, județul Constanța, se arată pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului.

Argeș

Credincioșii din Curtea de Argeș au participat, în Catedrala voievodală, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a subliniat în predică importanța milosteniei și a iubirii față de aproapele, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Vrancea

IPS Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Nicolae”‑Vechi din orașul Focșani, județul Vrancea. Sărbătoarea s‑a încheiat cu oficierea unei slujbe de pomenire pentru ctitorii bisericii, trecuți la cele veșnice. În predica sa, chiriarhul a evocat viața și virtuțile Sfântului Ierarh Nicolae, subliniind generozitatea discretă și modul în care și‑a îndeplinit cu statornicie misiunea. La final, părintele paroh Aurel Boțan i‑a mulțumit ierarhului pentru slujire și binecuvântare, dăruindu‑i o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos - „Pantocrator”.

Brăila

Seria evenimentelor desfăşurate de Arhiepiscopia Dunării de Jos cu prilejul sărbătorii ocrotitorului spiritual al orașului Brăila au culminat sâmbătă cu săvârşirea Sfintei Liturghii de către IPS Părinte Arhiepiscop Casian în biserica brăileană închinată Sfântului Ierarh Nicolae. Mulţi credincioşi au venit la Biserica „Sfântul Nicolae” din zona centrală a oraşului Brăila pentru a participa la Sfânta Liturghie arhierească şi a se închina la moaştele sfântului ocrotitor şi la cele ale Sfinţilor Tămăduitori Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de la Eghina şi Luca al Crimeei, aduse din patrimoniul Reşedinţei arhiepiscopale din Galați. La Sfânta Liturghie au participat reprezentanți ai autorităţilor locale, profesori, oameni de cultură, precum şi elevi şi credincioşi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop Casian a arătat că Sfântul Nicolae a fost un împlinitor al Fericirilor Domnului Hristos şi a rămas peste veacuri model demn de urmat în bunătate, iubire smerită și iertare. De asemenea, a evidenţiat activităţile pastoral‑misionare desfăşurate în această perioadă în Brăila, amintind celor prezenţi că Sfântul Nicolae este de 32 de ani protector ceresc al municipiului Brăila.

După Sfânta Liturghie, copiii au primit daruri, parohia pregătind în acest scop peste 200 de pachete, ne‑a transmis pr. Rareş Bucur, consilier eparhial.

Giurgiu

La Mănăstirea Comana, județul Giurgiu, Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu prilejul hramului de către PS Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi, se arată pe pagina de Facebook a eparhiei. Ierarhul a subliniat că, pentru lucrarea sa filantropică, pentru generozitatea sa faţă de cei săraci, Sfântul Ierarh Nicolae a rămas în istoria Bisericii ca unul dintre cei mai iubiți sfinți, un model al milostivirii și al dăruirii. Credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, precum și la icoana Sfântului Ierarh Nicolae, păstrate în biserica mănăstirii.

Ierarhul l‑a felicitat pe părintele arhim. Mihail Muscariu, starețul mănăstirii, pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată, și i‑a binecuvântat pe credincioși, oferindu‑le pastorala la praznicul Naşterii Domnului, icoane, și alte daruri.

Tulcea

Cu prilejul hramului Catedralei Episcopale „Sfântul Ierarh Nicolae” din Tulcea, PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la slujbă paticipând numeroși credincioși tulceni.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre viața Sfântului Nicolae, dar mai ales despre râvna sa în apărarea credinței ortodoxe în fața ereziilor vremii.

La finalul Sfintei Liturghii s‑au oficiat slujbe de pomenire atât pentru ctitorii bisericii, trecuți la Domnul, cât și de sănătate, pentru toți ostenitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș de astăzi. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Catedralei Episcopale. Preasfinția Sa a primit în dar din partea slujitorilor și a enoriașilor un engolpion. În zilele premergătoare sărbătorii, slujitorii catedralei au împărțit pachete celor asistați în centrele din Tulcea. La finalul slujbei, credincioșii și copiii aflați în centre sociale din municipiu au primit 500 de pachete cu daruri.