Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități sărbătorită la Turda

Știri
Un articol de: Darius Echim - 08 Decembrie 2025

Fundația Filantropică „Sfânta Irina” din Turda împreună cu Centrul de Recuperare Psihoneuromotorie pentru Copii cu Dizabilități „Sfânta Irina” și Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Adulți „Sfântul Vasile cel Mare” din Turda au marcat miercuri, 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități.

La Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Turda, a avut loc un eveniment dedicat persoanelor cu dizabilități, la care a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a săvârșit o slujbă de Te Deum, a rostit un cuvânt de învățătură şi a apreciat activitatea filantropică, educativă și de îngrijire desfășurată în aceste centre.

Beneficiarii celor două centre au susținut un concert de colinde, alături de alte grupuri invitate. Părintele Mitropolit Andrei le‑a oferit tuturor copiilor și tinerilor cărți cu conținut duhovnicesc, iar din partea Moșului au primit daruri.

 

