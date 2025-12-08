Duminica a 27‑a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în Duminica a 27‑a după Rusalii. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Împreună cu ierarhul au liturghisit cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

Credincioşii prezenţi au ascultat cuvântul de învățătură al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu despre Evanghelia din Duminica a 27‑a după Rusalii, în care se prezintă minunea vindecării femeii gârbove.

„Suferinţa acestei femei nu era doar fizică, ci era şi sufletească. Imaginaţi‑vă cum am putea să privim numai în faţa noastră, fără să putem privi spre cer, fără să putem privi spre soare, spre lumina care vine de sus, de la Dumnezeu. Mântuitorul cunoştea suferinţa acestei femei, dar mai ales cunoştea dorinţa ei de tămăduire. Cei 18 ani de suferinţă nu sunt altceva decât o perioadă în care ea a stăruit cu nădejde că Dumnezeu se va milostivi spre ea. Nu şi‑a pierdut niciodată speranţa şi, de aceea, Mântuitorul o vede şi îi spune: «Femeie, eliberată eşti tu de neputinţa ta!», şi îndată s‑a vindecat. Aceasta este lucrarea pe care ne‑o oferă Mântuitorul nouă, tuturor, dacă stăruim şi rămânem cu insistenţă în împlinirea voii Lui şi avem încredere că Dumnezeu Se va milostivi spre noi”.

De asemenea, ierarhul a mai amintit că această Evanghelie a fost rânduită a se citi în această perioadă premergătoare sărbătorii Naşterii Domnului: „Până la venirea Mântuitorului Iisus Hristos lumea a fost asemenea femeii gârbove, chinuită de demoni, sub povara aceasta neavând posibilitatea de a privi spre cer şi iată că, acum, i se oferă ocazia. Şi noi privim acum cu nădejde, cu încredere că se apropie timpul în care vine mântuirea pentru noi şi acum putem să privim spre cer cu multă speranţă”, a spus ierarhul.

Credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să aducă cinstire Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, ale cărui moaşte se află în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, iar mulţi dintre cei care au participat la Sfânta Liturghie au primit Sfânta Împărtăşanie.