Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

Slujire arhierească la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Darius Echim - 08 Decembrie 2025

În Duminica a 27‑a după Rusalii (a tămăduirii femeii gârbove), 7 decembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Spovedania este absolut necesară”, după citirea pericopei evanghelice duminicale, în care a fost ilustrată minunea tămăduirii femeii gârbove, prin care a subliniat importanța Tainei Spovedaniei, „care este absolut necesară ori de câte ori ne simțim sufletul greu”.

„Să ne spovedim, să ne împărtășim și să ne pocăim pentru a ne îndrepta din gârbovenia la care ne‑au adus păcatele noastre”, a spus ierarhul, care i‑a îndemnat pe credincioși la o bună spovedanie și împărtășanie, toate acestea fiind însoțite de o pocăință sinceră.

„Pocăința este, după cum spune Sfântul Ioan Damaschinul, «întoarcerea, cu lacrimi și cu părere de rău, de la păcat la virtute și de la diavol la Dumnezeu», iar pocăința noastră se încheie întotdeauna cu o bună spovedanie și împărtășanie”, a subliniat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de Sergiu Stanciu.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Andrei Bodea, pe seama Mănăstirii „Mihai Vodă” din Turda, unde va împlini ascultarea de duhovnic.

Pe teologul și istoricul dr. Mircea‑Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române - filiala Cluj‑Napoca, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe seama Paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca.

La Sfânta Liturghie au luat parte numeroși credincioși clujeni, între care şi reprezentanți ai mediului academic, în frunte cu academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Mulți dintre cei prezenți au participat la slujbă în fața Catedralei din Piața Avram Iancu, rugându‑se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului  -   Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri