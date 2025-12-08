Slujire arhierească la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

În Duminica a 27‑a după Rusalii (a tămăduirii femeii gârbove), 7 decembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Spovedania este absolut necesară”, după citirea pericopei evanghelice duminicale, în care a fost ilustrată minunea tămăduirii femeii gârbove, prin care a subliniat importanța Tainei Spovedaniei, „care este absolut necesară ori de câte ori ne simțim sufletul greu”.

„Să ne spovedim, să ne împărtășim și să ne pocăim pentru a ne îndrepta din gârbovenia la care ne‑au adus păcatele noastre”, a spus ierarhul, care i‑a îndemnat pe credincioși la o bună spovedanie și împărtășanie, toate acestea fiind însoțite de o pocăință sinceră.

„Pocăința este, după cum spune Sfântul Ioan Damaschinul, «întoarcerea, cu lacrimi și cu părere de rău, de la păcat la virtute și de la diavol la Dumnezeu», iar pocăința noastră se încheie întotdeauna cu o bună spovedanie și împărtășanie”, a subliniat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de Sergiu Stanciu.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Andrei Bodea, pe seama Mănăstirii „Mihai Vodă” din Turda, unde va împlini ascultarea de duhovnic.

Pe teologul și istoricul dr. Mircea‑Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române - filiala Cluj‑Napoca, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe seama Paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca.

La Sfânta Liturghie au luat parte numeroși credincioși clujeni, între care şi reprezentanți ai mediului academic, în frunte cu academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Mulți dintre cei prezenți au participat la slujbă în fața Catedralei din Piața Avram Iancu, rugându‑se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.