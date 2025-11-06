Clericii din Protopopiatul Rădăuți s‑au reunit la Mănăstirea Putna

Temele „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea” s‑au oglindit și în cadrul conferinței pastoral‑misionare de toamnă cu clericii din Protopopiatul Rădăuți, județul Suceava, ce a avut loc pe 4 noiembrie.

Preoții și diaconii din această parte a Bucovinei au început ziua în rugăciune, în biserica mare a Mănăstirii Putna, unde Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al eparhiei, înconjurați de un sobor din care au făcut parte arhim. Melchisedec Velnic, starețul așezământului monahal și exarh de zonă, părinți consilieri eparhiali și părintele protoiereu Ionel Constantin Maloș.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala bărbătească ortodoxă „Sfântul Ierarh Leontie”, dirijată de Costel-Ovidiu Foca.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul l‑a hirotesit întru arhidiacon pe diaconul Daniel Cîrstean, pe seama Mănăstirii Putna.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a înmânat apoi distincții de vrednicie clericilor care au obținut premii în cadrul a două concursuri eparhiale: „Cele mai îngrijite biblioteci și arhive parohiale” și „Cel mai îngrijit cimitir”.

La conferința prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, în Sala „Sfântul Ștefan cel Mare” a Casei sociale „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Putna, celor care au luat parte la Sfânta Liturghie li s‑au alăturat reprezentanții sectoarelor de resort ale Centrului eparhial Suceava.

Întâlnirea a debutat cu mesajul de bun-venit al părintelui protoiereu Ionel Constantin Maloș. A urmat cuvântul părintelui Bogdan Lupăștean, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”-Milişăuţi. Întâlnirea a continuat cu prelegerea „Părintele Galeriu - Iubirea întru adevăr”, susținută de preotul Cristian Galeriu, slujitor la Parohia „Sfântul Silvestru” din București.

La finalul discursului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i‑a oferit invitatului cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Crucea Bucovinei”.

Toți cei prezenți au vizionat apoi un fragment din filmul documentar „Istoria Patriarhiei Române 1925‑2025”, producție TRINITAS TV, ce cuprinde interviuri cu ierarhi, preoți, istorici și cercetători care au vorbit despre evenimentele semnificative petrecute în cei 100 de ani de patriarhat.

În a doua parte a întâlnirii au fost prezentate aspecte de ordin administrativ, economic, social, cultural, educațional, mediatic, edilitar, juridic, și nu numai, de către reprezentanții sectoarelor de resort din cadrul Administrației eparhiale.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate și oferite tuturor clericilor mai multe cărți care reprezintă rodul ostenelilor din ultimele luni ale Sectorului cultural, al Editurii și Tipografiei eparhiei.