Clericii prahoveni s‑au reunit la Palatul Patriarhiei

Palatul Patriarhiei din București a găzduit astăzi, 11 noiembrie, cea de‑a doua sesiune a Conferinței pastoral‑misionare de toamnă a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. În cadrul lucrărilor acestei sesiuni, prezidate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la care au participat clerici din județul Prahova, au fost prezentate trei referate cu subiecte inspirate din tematica Anului comemorativ 2025.

După rânduiala tradițională, întrunirea clericilor prahoveni a fost precedată de Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, săvârșite de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București.

Clericii din județul Prahova s‑au deplasat apoi la Palatul Patriarhiei, unde au avut loc lucrările conferinței. În deschidere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul intitulat: „Patru exemple de duhovnici isihaşti și mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist”.

În continuare au fost prezentate trei referate ale căror subiecte au fost inspirate din tematica generală a Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20‑lea.

Prima prelegere a fost susținută de pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, care a prezentat tema: „Considerații despre Crezul ortodox, formulat de sinoadele ecumenice, în opera Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”. „Aceste idei dogmatice, formulate și explicate de părintele Stăniloae, formează în rezumat conținutul doctrinar al Crezului Bisericii, care necesită și o abordare duhovnicească profundă, tocmai pentru că în ele se afirmă și se mărturisește eclesial taina revelată a Sfintei Treimi și concomitent taina omului și a cosmosului, revelată în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul veșnic al Tatălui, înomenit, jertfit și înviat pentru ca și noi să avem posibilitatea mântuirii și îndumnezeirii prin har, ca înfiere de către Tatăl, iar cosmosul să înainteze spre transfigurarea eshatologică finală”.

Patriarhul României i‑a mulțumit părintelui Ștefan Buchiu și a evidențiat importanța cunoașterii Crezului, care ne descoperă taina Sfintei Treimi. „Considerăm că este necesară înțelegerea profundă a Crezului, care de fapt arată identitatea, egalitatea și unitatea Persoanelor Sfintei Treimi, pentru că aici a fost întreaga luptă a Bisericii: cum este Dumnezeu Unul, întreit în Persoane, și desigur toate ereziile se bazau pe o unitate de ordin aritmetic, dacă este Dumnezeu unul, însemna că este și o singurătate eternă. Or, Sfânta Scriptură ne arată însă că Dumnezeu, Cel Unul, nu este o singurătate eternă, ci este o comuniune eternă de Persoane divine egale, distincte și nedespărțite. Nu este vorba de un triteism, de trei persoane puse una lângă alta, ci de Trei Persoane care Se conțin reciproc și Se dăruiesc reciproc”, a spus Preafericirea Sa.

Al doilea referat a aparținut părintelui arhim. Antipa Burghelea, secretarul Mănăstirii Antim, și a avut titlul „Practici pastorale în slujirea preoțească a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim”: „Cuviosul Sofian a predicat în mai multe feluri: prin cuvânt, a vorbit de nenumărate ori în mod liber sau citind predicile deja pregătite. Prin scris, a răspândit învățătura Evangheliei prin omilii și scrisori. A predicat și prin viață, deoarece toată ființa sa era o icoană vie a unui trăitor în Hristos. A predicat și prin pictură, căci «pictura lui vorbea», adică transmitea anumite trăiri, după cum afirma arhimandritul Arsenie Papacioc. Părintele Sofian era un foarte bun sfătuitor. Ca un pescar de suflete, folosea orice prilej pentru a‑i atrage pe oameni la Hristos, prin mreaja cuvântului. Adeseori, când veneau grupuri de creștini în pelerinaj, el se oprea din treburile zilnice și îi primea pe oameni în biserică, unde le ținea câte un cuvânt de folos”.

Pr. drd. Radu‑Victor Hagiu, inspector eparhial la Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a susţinut prezentarea cu titlul „Paternitatea și filiația în relația dintre duhovnic și ucenic potrivit Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu”: „Instituția paternității și filiației spirituale, adică relația dintre părintele duhovnicesc și fiul duhovnicesc, este una fundamentală pentru vasul devenirii în veșnicie al fiecărui membru al Bisericii lui Hristos, fie cleric, fie monah, fie mirean. Paternitatea duhovnicească se află într‑o legătură nedespărțită cu ceea ce părinții aghioriți au numit «taina ascultării», care se înfăptuiește cu precădere în viața monahală, dar definește orice relație duhovnicească, indiferent de mediul în care se desfășoară. «Această taină», arăta unul dintre marii Părinți duhovnicești contemporani, Sfântul Sofronie Athonitul, «constă în a învăța a săvârși voia lui Dumnezeu, spre a pătrunde în sfera voii dumnezeiești și, astfel, a se împărtăși cu viața dumnezeiască; iar pentru stareț, în a face ca prin rugăciunea și nevoința vieții sale să aducă pe ascultător la cunoașterea acestei căi și să cultive în el adevărata libertate, fără de care mântuirea este cu neputință. Nevoința starețului este mai grea decât cea a ascultătorului, în virtutea marii lui răspunderi înaintea lui Dumnezeu»”, a spus părintele inspector eparhial.

În încheiere, Preafericirea Sa i‑a felicitat pe cei trei referenți, apreciind importanța lucrărilor prezentate, care au evidențiat aspecte mai puțin cunoscute ale tematicii Anului comemorativ.

După susținerea referatelor, cei cinci protoierei din județul Prahova au primit, din partea Întâistătătorului Bisericii noastre, Diploma și medalia Anului 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

Toți clericii au primit la final, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, volumele „Catedrala Națională, un ideal împlinit” și „Florilegiu patristic despre sfintele icoane”, apărute la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.