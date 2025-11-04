Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română s‑a întrunit la Galaţi

În perioada 3‑4 noiembrie 2025, la Galaţi s‑a desfăşurat întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română. În prima zi a acestei întâlniri, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Întrunirea «Colegiului Decanilor» – cooperare academică pentru intensificarea misiunii învățământului teologic ortodox universitar”.

Colegiul Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română a deschis seria manifestărilor dedicate în luna noiembrie Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Eparhiei Dunării de Jos şi al întregului neam românesc, şi se încrie în cadrul celor două mari evenimente istorice şi spirituale comemorate în acest an: Centenarul Patriarhiei Române şi împlinirea a 140 de ani de la obţinerea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

Evenimentul, care a reunit decanii, prodecanii, directorii de departament și directorii școlilor doctorale de la Facultățile și Departamentele de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, a debutat luni, 3 noiembrie, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi cu slujba de Te Deum oficiată de un sobor de preoţi profesori şi diaconi, în prezenţa Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; a Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal; a altor invitați de seamă, a participanților la congres, precum şi a elevilor seminarişti gălăţeni.

După slujbă, Arhiepiscopul Dunării de Jos a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a evocat personalitatea marelui ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, Episcopul Melchisedec Ştefănescu, cel care în anul 1864 a înfiinţat Eparhia Dunării de Jos şi a păstorit‑o timp de 14 ani, a luptat pentru înfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă de la Iaşi şi a militat pentru înfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

De la Catedrala Arhiepiscopală, participanţii la întrunire au mers la sediul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, unde a fost dezvelit şi binecuvântat bustul Episcopului Melchisedec Ştefănescu. Prof. Ionel Cândea a citit mesajul acad. Iona‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, transmis cu acest prilej; iar prof. dr. George Enache a oferit câteva repere istorice despre rolul esenţial al Bisericii în societate.

În continuare, în Sala Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi s‑a desfăşurat prima sesiune de lucru a colegiului. În deschidere, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Danial.

Pe ordinea de zi s‑au aflat mai multe aspecte privitoare la învăţământul teologic universitar din România. Congresul a continuat în după‑amiaza acestei zilei cu alte activităţi de natură academică şi vizitarea Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos.

Marți, 4 noiembrie, colegiul va continua cu şedinţe de lucru pe grupe, vizitarea unor bisericii şi monumente reprezentative din municipiul Brăila şi se va încheia cu prezentarea concluziilor.