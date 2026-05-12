Comemorarea părintelui Florin Bucescu la Iași

Data: 12 Mai 2026

Sala „Eduard Caudella”‑Casa Balș a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași va găzdui joi, 14 mai, începând cu ora 18:00, un eveniment omagial la 90 de ani de la nașterea părintelui conf. univ. dr. Florin Bucescu (18.05.1936 - 21.09.2019).

Personalitatea părintelui profesor Florin Bucescu va fi evocată de mai mulți invitați din domenii diverse: părintele Constantin Sturzu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor; conf. univ. dr. Loredana Iațeșen de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași; conf. univ. dr. Marina Vraciu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; prof. etnomuzicolog Viorel Bârleanu; prof. univ. dr. Florin‑Alexandru Platon de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; părintele prof. Daniel Popa de la Liceul Teoretic „Waldorf” din Iași și Florin Casian Dănilă.

Seara va fi completată de momente muzicale susținute de: Corul psaltic „Basileus” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, dirijat de diac. prof. Mihai Ursache; Ansamblul „Floralia” al Universității Naționale de Arte „George Enescu”, dirijat de conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă‑Bucescu; și de Duo‑ul instrumental „Bucescu” din Glasgow, Regatul Unit, format din Emilian Teodor Dănilă‑Bucescu la violă și Diana‑Ioana Hrițuleac la pian. Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

A doua zi, vineri, 15 mai, începând cu ora 8:00, la Paraclisul „Sfinții Mucenici Dimitrie și Gheorghe” al Universității Naționale de Arte „George Enescu”, vor fi săvârșite Sfânta Liturghie și o slujbă de pomenire pentru părintele profesor Florin Bucescu.