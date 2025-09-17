Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concert coral la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Marius Mircia - 17 Septembrie 2025

În seara celui de‑al doilea hram al Catedralei Mitropolitane din Timișoara, când întreg Banatul își sărbătorește ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, catedrala, lăcaș de rugăciune și lumină, s‑a transformat într‑o lavră a cântării bisericești.

Astfel, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului, credincioșii prezenți au fost părtași la un moment înălțător de cântare corală bisericească.

Vecernia unită cu Litia, săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, a pregătit sufletele pentru frumusețea imnurilor și a cântărilor duhovnicești. Sub bagheta dirijorală a profesorului Bogdan Mureșan, corul catedralei a așezat în inimile ascultătorilor bucurie și pace prin piesele interpretate cu evlavie și profesionalism.

Momentul coral a fost prezentat de preotul Alexandru‑Dan Adam, profesor la Liceul Ortodox „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” și slujitor al catedralei.

În cinstea Sfântului Iosif, corul a interpretat cântări dintr‑un repertoriu ales, rod al inspirației unor maeștri ai muzicii românești: Stelian Olariu, Ioan Lipovan, Gheorghe Cucu, Gheorghe Danga și Gavriil Musicescu. 

Citeşte mai multe despre:   concert  -   Catedrala Mitropolitană din Timișoara  -   PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei
