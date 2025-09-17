Concert coral la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

În seara celui de‑al doilea hram al Catedralei Mitropolitane din Timișoara, când întreg Banatul își sărbătorește ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, catedrala, lăcaș de rugăciune și lumină, s‑a transformat într‑o lavră a cântării bisericești.

Astfel, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului, credincioșii prezenți au fost părtași la un moment înălțător de cântare corală bisericească.

Vecernia unită cu Litia, săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, a pregătit sufletele pentru frumusețea imnurilor și a cântărilor duhovnicești. Sub bagheta dirijorală a profesorului Bogdan Mureșan, corul catedralei a așezat în inimile ascultătorilor bucurie și pace prin piesele interpretate cu evlavie și profesionalism.

Momentul coral a fost prezentat de preotul Alexandru‑Dan Adam, profesor la Liceul Ortodox „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” și slujitor al catedralei.

În cinstea Sfântului Iosif, corul a interpretat cântări dintr‑un repertoriu ales, rod al inspirației unor maeștri ai muzicii românești: Stelian Olariu, Ioan Lipovan, Gheorghe Cucu, Gheorghe Danga și Gavriil Musicescu.