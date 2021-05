Concert de pian și daruri pentru copiii de la Parohia „Sfântul Pantelimon” din Capitală

Parohia „Sfântul Pantelimon”-Foișorul de Foc din sectorul 2 al Capitalei a organizat luni, 24 mai 2021, o ediție specială a seratei aniversare „Bun creștin și bun român”, desfășurată în luna martie în spațiul virtual. Evenimentul, intitulat „Copilăria”, a fost dedicat copiilor implicați în proiectul „Călătorie în copilăria sfinților”, cu care parohia bucureșteană a câștigat locul 2 la Concursul național catehetic „Biserica - familia românilor de pretutindeni”, și a constat într-un concert de pian. La final, cei mici au primit daruri din partea Protopopiatului Sector 2 Capitală.

Centrul Cultural „Mihai Eminescu” - Galeria 2ART a găzduit luni seară concertul aniversar de pian „Copilăria”. Evenimentul, organizat de Parohia „Sfântul Pantelimon” în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Primăria Sectorului 2, reprezintă un cadou oferit copiilor implicați în realizarea portofoliului cu care parohia bucureșteană a câștigat locul 2 la Concursul național catehetic „Biserica - familia românilor de pretutindeni”, informează TRINITAS TV.

„Dorim să-i felicităm pe copiii care au obținut locul 2 în etapa eparhială a Concursului catehetic «Biserica - familia românilor de pretutindeni», iar cu acest prilej, le-am oferit un mic dar din partea protoieriei, cu implicarea LTCOR Sector 2. De asemenea, îi felicităm pe părintele Bogdan Teleanu și pe părintele coslujitor pentru implicarea în mod concret cu tinerii și copiii de la parohie în multe acțiuni culturale. Nu în ultimul rând, îi felicităm pe profesorii implicați în aceste activități extracurriculare și, în mod special, aducem mulțumiri Centrului Cultural «Mihai Eminescu», care ne susține și ne ajută pentru a promova toate acțiunile și proiectele comune desfășurate”, a declarat, pentru TRINITAS TV, părintele protopop Mihai Popescu.

Evenimentul a debutat cu un concert de muzică bizantină susținut de Grupul psaltic „Sfântul Pantelimon”, urmat de un concert de pian susținut de soliști îndrumați de prof. Olga Szel de la Colegiul Național „George Enescu” din Capitală. Totodată, la seara culturală a participat și scriitoarea Veronica Iani, implicată în proiectul „Călătorie în copilăria sfinților”, care a angrenat în activități parohii din Spania și Danemarca.

„Întrucât am câștigat un premiu la concursul național catehetic desfășurat în această perioadă de Patriarhia Română, ne-am gândit că este firesc ca acest premiu să ajungă la cei care au contribuit, copiii. Am găsit o formulă prin care să împărtășim copiilor emoțiile pe care le-am trăit și mulțumirea pe care am avut-o atunci când, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am primit această distincție, care ne onorează. Biserica susține valorile și le integrează. Am ajuns la al şaselea an de când desfășurăm acest proiect, care se dezvoltă. Copiii au crescut, unii dintre ei au plecat peste hotare să studieze muzica, reprezentând țara noastră cu mare onoare”, a declarat părintele paroh Bogdan Aurel Teleanu.

La final, copiii prezenți au primit daruri din partea Protopopiatului Sector 2 Capitală.